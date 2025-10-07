Въпреки че окачи бутонките на стената преди няколко години, футболната легенда Златан Ибрахимович все още владее сърцата на феновете с изпълненията си – но този път пред барбекюто вкъщи, където докато пече пържоли на двора, го виждаме да се наслаждава гол до кръста и по пантофи на попфолк хита "Луда по тебе“.

А колко още пламенно и голямо е балканското сърце на Ибрахимович, може да разберете от подаръка, който футболната легенда прави на собствената си майка. Обикновено футболистите харчат парите си за кола Bugatti и вили на Малдивите, но Златан Ибрахимович прави нещо „божествено“ - самопровъзгласилият "Бог на футбола" купува църква и я подарява на майка си!

Не става дума за параклис, а за величествена, бивша църква в сърцето на елитния стокхолмски квартал Йостермалм. Сделката, оценена на 9,5 млн. евро, вълнува световните медии и те започват да задават много въпроси. В типичния за него лаконичен стил, Ибрахимович кара световната преса да онемее след думите му: "Купих я за майка си Юрка Гаврич".

Изборът му да й подари именно църква не е случаен. Според близки на семейството, майка му Юрка е силно религиозна и вярата ѝ е била спасителна котва в най-бурните периоди на живота им в Швеция. С този жест Ибрахимович казва "Благодаря“ за всички направени жертви в детството му, което е било много трудно. След време става ясно, че това е и сериозна инвестиция за бъдещите поколения. Днес бившата църква е стилна резиденция на четири етажа, с високи тавани и огромни прозорци. Тя не просто блести с архитектурата си, а е символ на всичко, което Златан носи в сърцето си: величие, бизнес нюх, индивидуалност и преданост към онези, които са му помогнали да стане това, което е днес.

Той израства в бедност. Детството му минава в опасния бежански квартал в центъра на шведския град Малмьо. Признава, че е ходил на училище основно заради безплатните обеди. Когато училището наема специален учител да работи с него, той възприема това като допълнително унижение:

"Исках да се противопоставя на целия свят и да покажа на всички, които се съмняваха в мен, че съм нещо повече. И не си представях, че някой ще ме спре да го направи“, пише футболистът в автобиографията си "Аз съм Златан."

Снимка: Getty Images

Като дете се сблъсква с всички недостатъци на така възхваляваната шведска система за равенство. В интервю пред „Гардиън“ казва, че държавата никога не се е интересувала как семейството му оцелява на ръба на бедността и сред групичка аутсайдери от Югославия, Сомалия, Турция и Полша. Още като дете разбира, че светът не е справедлив и че ако иска нещо, трябва да го вземе сам. Първата му кола? Открадната. Първите му бутонки? Купени с върнати стъклени бутилки.

"Бяхме бедни. Баща ми едва събра пари да ми купи легло от IKEA, но нямахме пари за доставка. Носихме го пеша до вкъщи. Веднъж майка ми даде цялата си заплата, за да ми осигури престой в тренировъчен лагер. Нямаше пари за наем, но даде всичко за мен“, добавя той.

Когато младият Златан Ибрахимович тръгва от Малмьо към големия футболен свят, той носи със себе си нещо повече от талант и амбиция - носи паметта за това откъде идва. И когато пробива в Аякс, после в Ювентус, Барселона, Милан, Ибра никога не забравя своите корени. Интересен е един детайл от личния му свят. В дома си, въпреки десетките поводи за гордост, той не позволява да се закачат негови портрети, трофейни снимки или класически постери с големите му победи. Вместо това има само една снимка на краката му. Защо?

Снимка: Getty Images

Отговорът идва с неподправената му искреност, типична за характера му: „Да, нямам свои снимки по стените, но това е моя идея. Защото в семейството всички трябва да помнят откъде идват парите - от моите крака".

В свят, в който егото често заема повече място от самите постижения, Ибрахимович напомня със своя личен избор за простата истина зад успеха: уважение към труда, към саможертвата и към пътя, който е извървял.

И затова подаръците към семейството му не са чиста форма показност. Те са един вид изкупление, за всичко, което им е причинявал като малък. Всеки луксозен имот, всеки жест на щедрост е неговият начин да каже „Обичам семейството си“. И именно в това се крие тайната на Ибрахимович. Той не просто печели. Той никога не забравя откъде е тръгнал. И винаги намира начин да зарадва майка си, баща си, както и братята и сестрите си. С материален жест или специално внимание.

Снимка: Getty Images

Днес, след оттеглянето му от професионалния футбол, Ибрахимович е актуален както винаги. С нова роля като съветник във футболния клуб „Милан“, с бизнес империя от спортни марки, ресторанти и медийни проекти, той е живото доказателство, че талантът никога не се пенсионира.

Но независимо колко далеч се озовава, той винаги ще бъде едно момче от Малмьо, което някога е обещало на майка си: "Един ден ще имаме всичко".

Снимка: Getty Images

Вижте повече за Златан Ибрахимович в следващото видео:

