Международният редактор на bTV Новините Цветана Балабанова получи престижната номинация в годишния конкурс „Жена на годината“, организиран от списание GRAZIA. Тя е сред избраните в категория „Медии“ в рамките на 20-ото юбилейно издание, което отличава жени, променящи средата около себе си със своята визия, сила и ангажираност.

Ако желаете да подкрепите Цветана, можете да гласувате онлайн до 14 октомври на https://woty.graziaonline.bg/2025/media. Победителите ще бъдат обявени на стилна церемония.

Цветана Балабанова е един от най-силните кадри в международния отдел на bTV Новините вече близо 6 години, отразявайки горещи конфликти, ключови политически събития и форуми на високо ниво. Тя е единственият български журналист, заедно с оператора Александр Осиченко, посрещнал началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна в Киев през февруари 2022 г. С почти денонощните си живи включвания тогава тя прави цяла България съпричастна с преживяванията на цивилното население в нападнатия град. Оттогава неведнъж се връща в различни точки на Украйна, за да разказва историите на украинци и българи, военни и обикновени граждани, живеещи в условията на въоръжен конфликт.

Снимка: Костадин Кръстев-Коко

Други значими теми, оставили следа в професионалния ѝ път, са мигрантската криза между Турция и Гърция през 2020 г., пожарът в „Нотр Дам“ през 2019 г. и референдумът в Каталуния през 2017 г. От години следи отблизо сложните механизми на европейската политика, включително от кулоарите на Брюксел и Страсбург, и е на „ти“ с европейските институции. Специално място както в личната, така и в професионалната ѝ биография заема Франция, чиято политика продължава да анализира с плам.

През последния сезон освен като автор в „bTV Светът“, Цветана поема и отговорните функции на продуцент на част от епизодите. Това, което я привлича, е творческото предизвикателство и възможността за задълбочено представяне на международните теми.

Работата ѝ на терен ѝ носи признание както в България, така и в международните журналистически среди. Канена е като лектор и модератор на различни форуми, свързани с регионалната сигурност, европейската интеграция и глобалните предизвикателства. Сътрудничи на водещи френски медии.

Цветана Балабанова смята, че журналистът трябва да бъде коректив на властта и „педагог“ за аудиторията. Стреми се да използва най-точните думи във всеки един момент, защото е убедена, че езикът и фактите са най-силното оръжие. Нейният професионализъм, хладнокръвие и ангажираност я превръщат в едно от водещите имена в българската международна журналистика. Носител е на редица престижни награди, сред които „Международен редактор на годината“ на bTV, както и отличие от „Web Report” на Dir.bg

В продължение на две десетилетия конкурсът „Жена на годината“ на GRAZIA насочва светлината към дамите, които с действията, гласа и таланта си вдъхновяват ежедневни и дългосрочни промени в обществото. През 2025 г. ще бъдат отличени отново личности с голям принос в 10 категории – „Модели“, „Дизайнери“, „Музика“, „Изкуство“, „Медии“, „Общество“, „Бизнес“, „Спорт“, „Споделени мигове“ и „Актриси“.

bTV Media Group е носител на отличието в категория „Медии“ с номинациите на Бесте Сабри (2023) и Натали Трифонова (2024).

Вижте повече за Цветана Балабанова в следващото видео:

