История, започнала уж на шега, се превръща в една от най-обсъжданите любовни теми в социалните мрежи. 29-годишната Ашли Уотсън от Сан Диего разказва, че през ноември 2024 г., по време на почивка с приятелки, решили за забавление да поръчат специални рисунки, които показват сродните им души от ясновидец, предлагащ тази услуга в платформата Etsy. Седмица след това, Ашли срещата мъжа от рисунката и не може да повярва какво се случва.

Идеята за поръчването на такива рисунки се зародила, след като една от приятелките ѝ видяла подобен тренд в TikTok. Всички необвързани в компанията решили да участват и да сравнят получените изображения. Освен портрет, Ашли получила и кратко описание, според което бъдещият й партньор ще се появи в живота й до три месеца. Само седмица след това тя се запознава с Карсън Балу.

Съдбовна среща

Двамата излизат на първа среща, която преминава повече от добре. В началото Ашли не свързва новото си запознанство с рисунката, докато нейна братовчедка не отбелязва поразителната прилика между Карсън и мъжа от портрета. Връзката им се развива бързо и почти две години по-късно Карсън решава да направи следващата голяма крачка. Предложението за брак се състояло сред прочутите лавандулови полета във Валансол, Южна Франция. Той организирал всичко и го пазел в тайна, като предложил двамата да станат преди изгрев, за да се насладят на красивата гледка.

След романтичната разходка, Карсън изважда собственоръчно написано писмо, в което разказва за чувствата си и бъдещето, което мечтае да изградят заедно. Малко след това коленичи и ѝ предлага брак. „Това беше най-красивият и най-смислен ден в живота ми“, споделя Ашли. Според Карсън именно ароматът на лавандулата винаги ще им напомня за този специален момент. Ашли признава, че съвпадението продължава да я удивлява. „Не знам дали става дума за съдба, интуиция, случайност или просто за много талантлив ясновидец в Etsy. Но вярвам, че животът е по-интересен, когато оставяме място за малко магия“, казва тя.

Снимка: iStock

Случката бързо привлича вниманието на хиляди потребители онлайн, а мнозина я определят като едно от най-необичайните любовни истории през последните години. Въпреки популярността на подобни услуги, няма научни доказателства, че ясновидските рисунки могат действително да предсказват бъдещия партньор. Самата Ашли приема преживяването като любопитна случайност, превърнала се в незабравима част от личната ѝ история.