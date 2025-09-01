Очаква ни нов и силен телевизионен сезон - нови предавания с изненадващи обрати, които определено ще спрат дъха ви. Нови водещи, които ще събудят любопитството и още куп интересни изненади ще завладеят ефира на bTV.

EТО КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ:

"Ергенът: Любов в рая"

Новият сезон на най-романтичното предаване - Ергенът: Любов в рая започва на 1 септември от 21:30 ч. Водеща на любовното риалити ще бъде актрисата и модел Райна Караянева, която няма търпение да се впусне в това ново и вълнуващо приключение. Лукс и красота на остров Родос. Възходи и падения, екзотика, страст - това определено ще бъде най-огнения сезон на шоуто.

Traitors: "Игра на предатели"

Владимир Карамазов е водещ на българската адаптация на глобалния телевизионен феномен „Traitors: Игра на предатели“, който ще започне да се излъчва в ефир през месец септември. В основата на формата стои познатата на всички поколения игра, известна като „Убиец“, „Мафия“ или „Върколак“, превърната в приключенска риалити игра. Снимките на българската версия са в района на Видин, а мистичната и завладяваща атмосфера на избраната локация ще допълни напрежението и драматизма, които са в основата на играта. 25 известни личности ще се съберат на това място, за да разкрият мистерия и да се борят за натрупания награден фонд. През деня ще преминават през мащабни мисии, а щом падне нощта, един от тях ще бъде безмилостно елиминиран.

Снимка: bTV

„Колко ми даваш?“

Тази есен по bTV стартира нов специален сезон на развлекателното куиз-шоу „Колко ми даваш?“, където всичко е двойно - двойно повече непознати, двойно по-голяма печалба и два отбора изправени един срещу друг в забавно, но и дисциплинирано съревнование. Изненада в предаването този сезон е новата водеща - актрисата Боряна Братоева, която ще внесе свежест и чар в студиото. Новият сезон на „Колко ми даваш?“ стартира през септември."

Снимка: bTV

"България търси талант"

С нов сезон, много талант и вълнуващи мигове, предаването се завръща с пълна сила в ефира на bTV. В журито отново ще бъдат Катерина Евро и Николаос Цитиридис, а към тях се присъединяват не по-малко взискателните Галена и Юлиан Вергов. Водещите Сашо Кадиев и Петър Антонов ще се постарят настроението и хумора винаги да присъстват качествено. Новият девети сезон на предаването е с мотото „Талантът няма граници“ стартира на 14 септември от 20:00 ч.

Снимка: bTV

И ОЩЕ...

Нова водеща на любимото токшоу "Преди обед"! Познатата на всички Венета Райкова ще бъде автор и водещ на предаването от 1 септември. Журналист, телевизионен водещ и писател, тя е сред най-популярните лица на българския ефир.

Снимка: bTV

