Венета Райкова е новият автор и водещ на обичаното токшоу „Преди обед“. Журналист, телевизионен водещ и писател, тя е сред най-популярните лица на българския ефир. През годините Венета утвърждава името си като лице на редица високо-рейтингови предавания, автор на интервюта и журналистически разследвания, както и като един от най-награждаваните и четени съвременни български писатели.

Със своята харизма, богат журналистически опит и признат литературен талант, Венета Райкова ще внесе нова енергия и вдъхновение в „Преди обед“, предлагайки на зрителите едновременно интересни разговори и позитивно настроение.

Есенният сезон на „Преди обед“ обещава на зрителите още нови срещи, теми и вдъхновяващи истории. В „Провалите на успелите“ Оля Малинова ще разкрива пътя на предприемачи, преживели тежки удари, но намерили сили да се изправят и да тръгнат отново нагоре. В „Да драснем клечката“ тя ще провокира зрителите да коментират разпалено по тема от седмицата, а всеки петък ще представя най-остроумните коментари от социалните мрежи с неподправения си талант на стедъп комик. Оля ще бъде и част от коментаторския панел в специалните студиа, посветени на „Ергенът: Любов в рая“ с водещ Яна Донева.

„Клубът на Петър Дочев“ ще отведе зрителите на необичайни пътешествия и срещи, като още в първото издание Петър ще разкаже за преживяното в Бронкс и ще срещне зрителите с Олег Шапиро – бивш „професионален крадец“, станал прототип на герой от видеоигра. Верен на стила си, Дочев ще продължи да търси екстремни приключения и силни емоции, до които ще се докоснат и зрителите пред екрана.

Запазената марка на „Преди обед“ – седмична двойка популярни лица, които се включват в обсъждането на най-горещите теми, ще се завърне като част от предаването. В първата седмица това ще бъдат певицата Есил Дюран и криминалният психолог Тодор Тодоров.

През новия сезон кулинарната поредица „Да, шеф“ с Веси Цюрбрюг ще отведе зрителите до различни точки на България, където готвят професионалисти и любители. В „Здрави“ Венета Георгиева ще поставя акцент върху най-важните медицински теми и полезни съвети от специалисти. Новата рубрика „Балконът“ с Мира Христова ще показва необикновени тераси и техните истории.

Свое запазено място в ефира ще имат и „Аз, потребителят“ със Зара Лазарова, любопитните новини от шоубизнеса с Мария Вълдобрева и добрите дела извън новините с Цвета Макрегър. В „Приключение със Зара“ зрителите ще се потопят в дива природа и нови хоризонти, като първото пътешествие отвежда Зара Лазарова до горилите на Уганда.

Зрителите ги очаква една седмица, изпълнена с интересни гости, които в последните седмици имат различни поводи да бъдат любопитни за аудиторията, както и нови истории, които ще донесат настроение и вдъхновение.

От новия сезон Франциска Йорданова и Зейнеб Маджурова няма да бъдат част от екипа на „Преди обед“. Франциска отново ще се отдаде на любовта си към танците, а основен приоритет за Зейнеб остават семейните й ангажименти. bTV пожелава успех на Франциска и Зейнеб и им благодари за съвместната работа.

Вижте 10 интересни факта за Венета Райкова по-долу:

1. Родена на 2 май 1974 г. в Попово.

2. Първа „Мини Мис България“ (за момичета до 166 см) през 1992 г.

3. Скоро започва работа като журналист – печели конкурс за журналисти, работи като репортер и редактор във в. „Хайлайф“ и БНТ.

4. Моделска кариера – три години е работила като модел в София и Виена.

5. Водеща на популярни телевизионни предавания, сред които „Папараци“ по bTV.

6. Завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

7. Писателска кариера - автор на популярни романи и бестселъри: „Триумфът на кучките“ (2016), „Вещицата“, „Инсомния“ (2016), „Вендета“ (2017), „Скандал“ (2018), „Завист“ (2019), „Милионерката“, „Куклите“ (2020, „Триумфът на кучките - Продължението“ (2021).

8. Обявена е за „Най‑четен съвременен български автор“ (2018, Столична библиотека).

9. Омъжва се през 2005 г. за Тихомир Георгиев., развеждат се през 2018 г. Имат син - Патрик Георгиев , който е роден 18 февруари 2009 г.

10. Увлечена е от езотерика, визуализация и астрология - някои от тези идеи влага и в книгите.

Вижте повече за Венета Райкова в следващото видео:

