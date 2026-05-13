Мел Гибсън не скри близостта си с италианската актриса и модел Антонела Салвучи по време на романтична разходка в Рим.

70-годишният актьор беше заснет да целува 44-годишната Салвучи на кадри, публикувани от Page Six. Гибсън, облечен с бяла риза, дънки и бяла бейзболна шапка, демонстрира нежност към моделката, която впечатли с прилепнал кафяв кожен гащеризон.

Двамата бяха видени да се разхождат прегърнати през кръста, а в един момент вечерта Антонела се сгуши зад гърба на звездата от „Смело сърце“. По-късно двамата се качиха в сребрист автомобил, като именно Салвучи е била зад волана.

Според news.com.au те са вечеряли насаме в рибния ресторант Micalusi Real Fish, след което са направили късна нощна обиколка из италианската столица. Медията твърди още, че Гибсън и Салвучи са посетили панорамната площадка „Зодиак“ – известно романтично място в Рим, предпочитано от влюбени двойки.

Вечерта им завършила с посещение на фонтана „Фонтаноне“, където двамата отново били забелязани да се целуват страстно.

Въпреки интимните кадри, TMZ съобщи в понеделник, че Мел Гибсън официално е необвързан. Източници на изданието твърдят, че снимките всъщност показвали как актьорът се сбогува с „добра приятелка“.

Представител на Гибсън не е коментирал публично ситуацията.

Актьорът обяви раздялата си с дългогодишната си партньорка Розалинд Рос през декември. Двамата бяха заедно девет години и имат 9-годишен син – Ларс.

„Макар да е тъжно да затворим тази глава от живота си, сме благословени с прекрасно дете и ще продължим да бъдем най-добрите родители“, заявиха тогава двамата в общо изявление пред „Пийпъл“.

Според информацията връзката им е приключила тихомълком още преди около година.

Носителят на „Оскар“ има общо девет деца от три различни връзки. Освен Ларс, той има седем деца от бившата си съпруга Робин Мур – Хана, близнаците Крисчън и Едуард, Уилям, Луис, Майло и Томас. Гибсън има и дъщеря – Лусия, от връзката си с Оксана Григориева.

Мел Гибсън е роден в Пийкскил в окръг Уестчестър, щат Ню Йорк, и е шестото дете от общо 11 в семейството на писателя Хътън Гибсън (1918 – 2020) и Ан Патриша. Майка му умира през декември 1990 г. Баба му е оперната певица Ева Милот (1875 – 1920), а дядо му Джон Хътън Гибсън е американски тютюнопроизводител, милионер.

На 12-годишна възраст заживява в австралийския град Сидни. Следва актьорско майсторство в Националния институт за драматично изкуство, където играе с Джуди Дейвис в театрална постановка на „Ромео и Жулиета“.

През 1980-те основава продуцентската компания „Айкън Пръдъкшънс“. През 1981 г. участва във филма „Галиполи“ и печели награда за най-добър актьор от Австралийския филмов институт.

Филмът „Лудия Макс“, неговият дебют като актьор и всъщност филмът, който го изстрелва на върха, е нискобюджетно фентъзи на Джордж Милър.

През 1995 г. Гибсън продуцира, режисира и участва във филма „Смело сърце“, за който печели Златен глобус за най-добър режисьор, „Оскар“ за най-добър режисьор и най-добър филм. След това режисира и продуцира „Страстите Христови“ – успешна, но и силно критикувана библейска драма. През 2006 г. режисира „Апокалипто“.

Кариерата му се възражда с участието му във филма „Бобъра“ (2011) и режисьорското му завръщане след 10-годишно отсъствие – „Възражение по съвест“, който печели два „Оскара“ и получава още четири други номинации, включително за най-добър филм и за най-добър режисьор – втората му номинация в тази категория.