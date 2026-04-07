На 87-годишна възраст почина голямата народна певица Янка Рупкина, а сърцата на хиляди българки скърбят. Световноизвестната изпълнителка на песенен фолклор от Странджанския край печели феновете си с изключителния си глас и харизма, но как започва нейния творчески път и кога се влюбва в музиката за първи път - прочетете надолу в статията.

Янка Рупкина пее от малка. Любовта към народната му­зика дължи на баба си Яна, на която е кръстена и също е народна певи­ца. Детската мечта на Янка била да стане лекарка. Затова през 1954 г. за­вършва Техникума за медицински сестри в Бургас. Работила е по специалността само една година. В семейството на Янка са били четири деца и баща ѝ не е имал възможност да плаща, за да продължи тя образованието си, пише БТА.

Една мечта, която се сбъдна

Фолклорната изпълнителка на песенен фолклор обаче не се отказва никога от музиката. През 1956 г. кандидатства в Държавния ансамбъл „Филип Кутев“, но няма вакантни места и не я приемат. Пътят на певицата към го­лямата сцена започва на 1 януари 1961 г., когато тя е назначена на работа в Ансамбъла за народни песни на Българс­кото национално радио. В продължение на 30 години Янка Рупкина е солистка на ансамбъла. Директорът на ансамбъла Красимир Кюркчийски през годините събира стари народни песни. Янка Рупкина се представя с „Калиманку, Денку мари хубава“ и още няколко песни. За първи път Ансамбълът за народни песни на Българс­кото национално радио изпълнява песента през 1971 г.

Снимка: БГНЕС

През годините Янка Рупкина прави много записи за фонда на БНР, издава няколко грамофонни плочи в „Балкантон“, снима много филми за Българската национална телевизия. Сред известните й песни са освен „Калиманку, Денку мари хубава“, са „Алтън Мара“, „Станиното лице“, „Песен за Атанас Манчев“, „Мете мома дворове“, „Булко Тодорко, Тодорко“, „Димо Невена думаше“ други. Тя издирва и записва стотици оригинални песни от Странджанския край за Българското национално радио и за „Балкантон“. Странджанският й репертоар наброява над 250 записа за фонда на Българското национално радио. "Калиманку, Денку мари хубава" в солова интерпретация или във великолепната обработка с хор на Красимир Кюркчийски остава нейна визитна картичка.

Снимка: Facebook/bTV

За вярата в Бог, в музиката и в хората

"Всеки човек вярва различно в Бог. В силата, която наричаме Бог", казва в интервю за вестник "Труд" през 2017 г. Янка Рупкина. И откровено споделя: "Аз вярвам. Всеки трябва да вярва в нещо. Дали ще се вярва в песен, дали в човек, дали в някое сухо дърво, което мислиш че е сухо, а то има душа – няма значение. Във всички мои песни вярвам, защото те ме зареждат с хубавите текстове и с хубавите мелодии, но най-вече вярвам в "Калиманку, Денку мари хубава", защото тя ми донесе световна слава".

През 1975 г. заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева създават трио „Българка“. През 1985 г. личен импресарио на триото става музикалният продуцент Джо Бойд, популярен с работата си с „Пинк Флойд“ и R.E.M. С него триото реализира много записи, турнета и филми. Трио „Българка“ е било и част от българската фолклорна формация „Балкана“, създадена от Джо Бойд за концерти в чужбина.

Снимка: Facebook/bTV

Легендарната среща с "Бийтълс"

В началото на 90-те години на ХХ век след концерт на трио „Българка“, в една от най-големите лондонски зали „Роял фестивал“, в гримьорната на Янка Рупкина, Ева Георгиева и Стоянка Бонев дошъл Джордж Харисън – китаристът на „Бийтълс“. Световноизвестният музикант споделил с българките, че е очарован от техните песни и омагьосан от неповторимите ритми на българския фолклор. Това е началото на приятелство, продължило много години. След паметната среща, певиците от трио „Българка“ са чести гости в имението на Харисън. Като източник на вдъхновение за създаване на нови песни, Янка Рупкина винаги посочва родното си село Богданово. Красивата природа и изпълненията на възрастните жени са основата, върху която гради изпълнителското си творчество. Обичаната народна певица печели множество награди в България и в чужбина, сред които златен медал от Международния фестивал за народна музика в Картаген, Тунис, през 1967 г.