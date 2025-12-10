Родена в дамска тоалетна, в частен клуб в Лондон! Точно там идва идеята за първата AI филмова звезда на продуцентката Елин ван дер Велден. Така се появява изкуствено създадена актриса, а целта е тя да обърне филмовия свят с главата надолу.

Изкуствено създадената актриса е конкурентоспособна на глобален пазар. В интервю за Wall Street Journal създателят обяснява как е направена.

Как създават първата AI актриса

Задава на ChatGPT следните критерии:

"Зашеметяваща женска знаменитост с глобална привлекателност. Симетрично лице, сияйна кожа, зашеметяващи зелени очи, дълга коса."

Резултатът? Първата изкуствено създадена с AI актриса се казва Тили Норууд.

Първоначално тя прилича повече на карикатура - пухкави устни, зелени очи и етнически произход, който не може да бъде ясно дефиниран. AI я прави със заешки зъби, после сякаш е потопено в разтопено масло, в една от версиите си дори има три глави!

Екип от 15 експерти работи върху този проект. След около 2000 версии е намерена перфектната комбинация.

Холивуд е в шок!

Откакто Тили е представена, мрежите гръмват. Актьори, режисьори, синдикати кипят от гняв. Режисьорът на "Аватар" Джеймс Камерън нарича Тили "ужасяваща". Носителят на Оскар Гилермо дел Торо дори казва: "По-скоро бих умрял, отколкото да направя филм с изкуствен интелект." Холивудската звезда Джордж Клуни също предупреждава: "Създаването на звезда не е толкова лесно."

Индустрията бушува, но тайно всички искат да снимат с нея

Тили е публично демонизирана. Но нещо друго се случва зад кулисите: Ван дер Велден казва, че е подписала около 60 споразумения за поверителност през последните седмици за хибридни филми, чисто AI филми и специални проекти на Тили. Тя вярва, че един филм с изкуствен интелект един ден ще струва само част от днешните 100 милиона бюджета.

На коментарите, че това е AI модел и няма душа, създателите отговарят така: "Тили е направена от хора, а ние имаме души!" За изкуствената актриса вече има създаден и специален сценарий за филм.

Ще замени ли AI истинските актьори? Предстои да разберем.

