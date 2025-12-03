3 декември е Международен ден на хората с увреждания – дата, която привлича вниманието към приемането, разбирането и подкрепата на милиони хора по света. Истината обаче е, че това не бива да е единственият ден, в който трябва да погледнем на света с повече съпричастност, да приемем различните и да им подадем ръка. Нуждата от приемане е всекидневна!

Ако насочим прожекторите към Холивуд и световния спорт, можем да видим как родители превръщат предизвикателствата от личния си опит в мисия. Зад блясъка в животите на Тони Бракстън, Силвестър Сталоун, Колин Фарел и други се изправят един и същи предизвикателства както пред много други родители по света, а именно да бъдат майки и бащи на деца, които се нуждаят от специални грижи. И как това ги променя?

Тези родители не просто даряват средства, те даряват гласа си, показвайки, че любовта, търпението и силата променят света – не само на 3 декември, а всеки ден.

Как майчинството се превръща в мисия?

Певицата на вечния хит Unbreak My Heart – Тони Бракстън, открива, че синът й Дизел е с аутизъм в ранна възраст. Вместо да се поддаде на отчаянието, Тони Бракстън превръща житейското изпитание в мисия. Тя става активен защитник на ранната диагностика и финансира програми за терапия на деца с аутизъм. Певицата говори открито за това как е променила майчинството си. Според нея именно синът й я е научил на търпение и на това да слуша „сърцето, а не думите“, сочи Essence.

Колко сила е нужна, за да не бъдеш уязвим пред камерите?

Снимка: EPA

Силвестър Сталоун, познат като коравия Роки и Рамбо, показва своята уязвима страна като баща на Серджо, който е със сериозна форма на аутизъм и избягва публичността. Сталоун финансира научни изследвания за аутизма и използва своята платформа, за да говори за темата. Той често говори за това как аутизмът го е научил на смирение и го е направил „по-истински“ човек.

Детето, което променя холивудския бунтар

Снимка: Getty Images

Синът на Колин Фарел, Джеймс, е диагностициран с редкия Синдром на Ангелман – състояние, което води до сериозни моторни и когнитивни затруднения. Въпреки трудностите, Джеймс има феноменална усмивка, за която актьорът често говори. Фарел участва в кампании за редки заболявания и благотворителни събития за генетични синдроми. Актьорът признава, че синът му го е научил да вижда „красивото в простото“ и е променил човека зад холивудския бунтар, съобщава People.

Майката воин

Снимка: Getty Images

Актрисата и модел Джени Маккарти се превърна в една от най-активните майки-активисти в света, след като синът й Евън е диагностициран с аутизъм. Тя създава фондацията Generation Rescue и води мощни кампании за приемане и разбиране на деца със специални нужди. Маккарти описва сина си като своя учител, който я е научил да бъде „воин“ и да се бори за още хиляди деца.

В Международния ден на хората с увреждания, тези звезди ни напомнят, че най-голямата слава не е на екрана или на сцената, а в силата на духа, която демонстрират всеки ден, отглеждайки и подкрепяйки своите близки.

