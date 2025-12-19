Жена, която излежава присъда в ареста, получава неочаквана подкрепа от хората, които са я арестували, за да започне на чисто живота си като майка. Тази история показва, че човечността не познава граници!

В навечерието на коледните празници, от шерифската служба на окръг Флаглер споделят трогателна новина, съобщава People. Затворничката Тейлър става майка на момченце, което кръщава Кингстън Райдър. Малкият Кингстън се ражда на 11 декември, а историята на неговата поява развълнува хиляди по цял свят.

Едно различно бебешко парти

Преди Тейлър да влезе в родилната зала, служителите на затвора и екипът на рехабилитационната програма, от която тя е част, решават да направят нещо различно. Заместник-шерифите Джъстин Крего и Даниел Бойер купуват със собствени средства всичко необходимо за бебето – от чисто ново столче за кола до козметика и дрешки.

„Получих всичко, за което можех да си помисля“, споделя Тейлър през сълзи. За нея това не са просто подаръци, а знак, че някой вярва в нейната промяна.

Как бременната жена попада в затвора?

Тейлър е в шестия месец, когато е арестувана. Вместо да излежи определена присъда, тя е включена в програма за лечение за психично здраве и възстановяване от зависимости. Целта на програмата е да помогне на затворниците да прекъснат вредните модели и да се подготвят за пълноценен живот на свобода.

„Имах късмета да попадна в тази програма. Тя променя живота ми, а това ще промени и живота на сина ми към по-добро“, споделя за изданието младата майка.

План за по-добро бъдеще

Докато Тейлър завършва лечението си в ареста, за малкия Кингстън ще се грижи семейство от Върмонт, което е поело временно настойничество. След като бъде освободена през следващата година, Тейлър ще бъде включена в амбулаторна програма, която ще й позволи да се грижи за сина си.

„Да помогнеш на някого да стане продуктивен гражданин и родител е най-добрият начин да подобрим нашето общество“, казва шериф Рик Стейли.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK