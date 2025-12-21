Да износиш бебе, което няма да живее. Всичко започва с радост, но завършва с диагноза, несъвместима с живота. Лекарите са категорични – бебето няма да може да диша самостоятелно.

Понякога животът ни изправя пред избори, които никой не би трябвало да прави. Когато лекарите съобщават на една бъдеща майка, че бебето в утробата й няма никакъв шанс да оцелее след раждането, светът й се срива. Но вместо да избере най-бързия начин да сложи край на болката, тя решава да премине през целия път докрай. И причината за това може да ви разплаче.

Надеждата умира последна

Снимка: iStock

За повечето хора това е моментът на пълно отчаяние, но за тази майка се появява една нова, макар и болезнена цел. Тя решава да износи детето си в продължение на месеци, знаейки точно какъв ще бъде финалът.

„Исках тя да бъде нечий герой“

Вместо да се фокусира върху собствената си трагедия, жената решава да превърне краткия живот на дъщеря си в дар за някой друг. Тя избира да изчака раждането, за да може органите на бебето да бъдат дарени на други новородени, които се борят за всяка глътка въздух.

„Знаех, че не мога да я спася. Но знаех също, че тя може да спаси някой друг“, споделя тя в откровено интервю пред People.

Няколко часа, които имат значение за вечност

Когато моментът на раждането настъпва, времето спира. Семейството прекарва само няколко часа със своето момиченце – време, изпълнено с прегръдки, сълзи и сбогуване. Веднага след това органите на малкото бебе стават шанс за живот за други деца.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK