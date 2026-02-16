Канадката Сандра Габриел стъпи отново на леда след 20 години пауза. На 49 г., тя решава да се върне към онова, което й дава радост. За нея завръщането не е просто спортен избор, то е път към една мечта, която никога не умира.

Страст, която не угасва

„Усещането бе сякаш се връщам у дома“, споделя Габриел, която започва да се занимава с фигурно пързаляне едва на 4 години и посвещава седемнадесет от следващите си години на този спорт. Ранното ѝ обучение включва дисциплина, повтаряне и постоянство, така преживяванията на леда се превръщат в ценна част от живота й.

20 години мечта на пауза

Причини за дългата спортна пауза е едно детско решение. Когато навършва 16 години, Сара живее с убеждението, че вече е възрастен и няма място в света на фигурното пързаляне. Тогава смята, че само млади спортисти имат шанс да продължат. След това отсъствие, животът ѝ се променя драстично. Губи най-голямата си подкрепа - своята майка, а тази тежка загуба става повратна точка за нея. Месеци след това, гледайки Зимните олимпийски игри 2018, тя осъзнава колко дълбоко ѝ липсва леда и спорта, който някога е обичала.

Снимка: Instagram:@glitter_girl76

С много хъс и надежда, през май 2018 г., Сара Габриел се присъединява към клуб по фигурно пързаляне за възрастни в Монреал. Първите тренировки отново на леда не са лесни - тя признава, че почти всичко ѝ се налага да научи отначало, тъй като тялото ѝ „реагира по различен начин“ спрямо това, което е било преди 20 години. Леденият подиум вече не е за състезания, а за радост и лично удовлетворение. Смелата жена се фокусира върху здравето си, върху приемането на тялото такова, каквото е днес, и върху чистото удоволствие от самия спорт.

„Сега, когато отново карам кънки, не преследвам определени цели или скокове, които биха били трудни или нереалистични за мен,“ казва тя. Нейният фокус е да се движи с уважение към своето тяло и да поддържа силата и устойчивостта си.

Никога не е късно да се завърнеш към себе си!

Днес Сандра Габриел вярва, че никога не е късно да се върнем към страстите си и по този начин към себе си, независимо от възрастта. Всяка страст може да бъде възпламенена отново“, споделя тя.

