Шон Мендес изглежда има нова любима в живота си - и тя е зашеметяващо красива! Канадският певец е бил забелязан по време на посещение в Южна Америка заедно с бразилския модел и актриса Бруна Маркезини.

Снимки и видеа, разпространени от американския сайт TMZ, показват Шон Мендес и Бруна Маркезини в бразилския град Рио де Жанейро. На кадрите се вижда как двамата напускат ресторант заедно през уикенда и изглеждат в изключително добро настроение.

Изпълнителят на „Señorita“ очедивно се опитва да скрие лицето си от камерите на папараците, но фотографите успяват да го уловят как придружава Маркезини от ресторанта и се качва с нея в кола, която ги чака отвън.

Ослепителна красавица – това може да се каже категорично за Маркезини, която на снимките носи къса черна рокля, демонстрирайки завиден сексапил.

Снимка: Getty Images

Кадрите от романтичната вечеря идват след поредица от публични появи в Бразилия, където Шон Мендес прекарва време напоследък – дори беше разпространено видео в социалните мрежи, което показва как двамата плуват заедно в океана.

Снимка: Getty Images

Изглежда, че нещата между Шон Мендес и Бруна Маркезини вървят повече от добре - те бяха забелязани и във вторник на летище в Бразилия, като пренасяха в чанта и домашния любимец на красавицата.

Снимка: Getty Images

Връзките с красиви и известни жени не са чужди на Шон Мендес - сред бившите му половинки са музикалните суперзвезди Камила Кабейо и Сабрина Карпентър.

Снимка: Getty Images

От своя страна Бруна Маркезине стана известна с турбулентната си връзка с бразилската футболна легенда Неймар – двамата се събираха и разделяха периодично от 2012 г., преди бурният им романс окончателно да приключи през октомври 2018 г.

