На 20 юни, повод за празник имат редица популярни личности от света на музиката, киното и обществените каузи. Сред тях са световноизвестният певец Лайънъл Ричи, носителката на „Оскар“ Никол Кидман и българският доброволец и общественик Лазар Радков.

Лайнъл Ричи

Лайънъл Ричи е един от най-успешните изпълнители в историята на световната поп и R&B сцена. Роден на 20 юни 1949 г. в Тъскиджи, Алабама, той започва кариерата си като част от групата The Commodores, а по-късно се утвърждава като солов артист с редица глобални хитове като Hello, All Night Long и Endless Love.

С десетилетия на сцена и милиони продадени албуми, Ричи остава сред най-разпознаваемите гласове в музиката и до днес.

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Никол Кидман

На 20 юни рожден ден празнува и актрисата Никол Кидман, родена през 1967 г. в Хонолулу, Хавай. Тя е една от най-награждаваните и влиятелни актриси в Холивуд, носителка на „Оскар“, „Златен глобус“ и множество други отличия.

Кидман впечатлява с роли в продукции като The Hours, Moulin Rouge! и Big Little Lies, а кариерата ѝ се простира вече над три десетилетия. Освен с актьорския си талант, тя е известна и с активната си благотворителна дейност като посланик на добра воля на УНИЦЕФ.

Снимка: Getty Images

Лазар Радков

Сред рождениците на 20 юни е и българският доброволец Лазар Радков – основател на инициативата „Капачки за бъдеще“, която вече години наред обединява хиляди хора в подкрепа на каузи за детско здраве и болници в България.

Радков е един от най-разпознаваемите лица на доброволчеството у нас и активно работи за насърчаване на дарителството, социалната отговорност и гражданската активност.

Лазар Радков в подкаста ни "Малки разговори" - вижте в следващото видео.