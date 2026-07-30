Четири жени са обвинили Джаред Лето в сексуално неправомерно поведение, когато са били тийнейджърки, на което актьорът и музикантът отговори в сряда вечерта, че „никога не е насилвал сексуално никого“, съобщава Асошиейтед прес.

„Никога в целия си живот не съм насилвал сексуално никого. Тези твърдения са абсолютно и категорично неверни“, каза 54-годишният Лето в изявление пред Асошиейтед прес.

Документалният филм на Би Би Си „Джаред Лето: Тъмната тайна на Холивуд“, излъчен в сряда, разкрива подробности за обвиненията, включително тези на четири жени, които обвиняват актьора в сексуално неправомерно поведение и насилие в периода между 2002 и 2016 г., когато те са били тийнейджърки, а Лето – пълнолетен.

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Една от тях заяви, че е била на 17 години, когато е била подложена на сексуално насилие, докато друга обвини Лето в изнасилване на непълнолетна, тъй като и тя е била на 17 години. Жена заяви, че е била на 19 години, когато Лето я е заплашвал със сексуално насилие, а друга каза, че е била на 16 години, когато Лето й е правел телефонни обаждания с явно сексуално съдържание и й е правил сексуални предложения.

Би Би Си твърди, че е потвърдила разказите на жените. Документалният филм не посочва пълните имена на жените. Би Би Си съобщи, че Лето не е отговорил на опитите ѝ да получи коментар за документалния филм.

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Лето беше обвинен в неподходящо поведение и от девет жени, които разговаряха с изданието Air Mail за статия, публикувана миналата година. Представител на Лето отрече тези твърдения по онова време.

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Лето, носител на „Оскар“ за поддържаща роля във филма „Клубът на купувачите от Далас“, е също така вокалист на групата Thirty Seconds to Mars. Наскоро той изигра ролята на Скелетор в „Господари на вселената“, припомня Асошиейтед прес.