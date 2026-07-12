12 юли е специална дата за няколко известни личности от света на киното и телевизията. На този ден рожден ден празнуват българският актьор Явор Бахаров, австралийската актриса Фийби Тонкин и американският комик и актьор Бил Козби.

Един от най-популярните български актьори е роден през 1985 г. Явор Бахаров завършва НАТФИЗ и през годините изгражда успешна кариера в театъра, киното и телевизията.

Участва в редица български продукции, сред които сериалите „Стъклен дом“, „Под прикритие“ и „Връзки“, както и във филмите „Дзифт“, „Love.net“ и „Тилт“. Бахаров е носител и на множество театрални отличия, а през годините се утвърди като един от най-разпознаваемите актьори у нас.

Австралийската актриса Фийби Тонкин е родена през 1989 г. Световна популярност печели с ролята на Клео Сертори в сериала „H2O: Just Add Water“, а по-късно се превръща в любимка на феновете на фентъзи жанра с участията си в „Дневниците на вампира“ и „Древните“.

Освен като актриса, Тонкин работи и като модел и активно подкрепя различни екологични каузи.

Снимка: Getty Images

На 12 юли 1937 г. е роден американският комик, актьор и телевизионен продуцент Бил Козби. В продължение на десетилетия той е сред най-популярните лица на американската телевизия благодарение на сериалите „I Spy“ и „Шоуто на Козби“, които му носят множество отличия, включително награди „Еми“.

През последните години обаче името му е свързано предимно със съдебните дела и обвиненията в сексуално насилие, които доведоха до осъдителна присъда през 2018 г. Тя беше отменена през 2021 г. поради процесуални нарушения, но случаят продължава да остава една от най-противоречивите теми в американската развлекателна индустрия.

Снимка: Getty Images

Явор Бахаров и Рая Пеева в нова роля - тази на родители - вижте в следващото видео.