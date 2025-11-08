Полезни и изключително важни съвети разпространиха от Планинската спасителна служба относно издирването на 20-годишната Стефани. Момичето изчезна на 6.11 и последно бе забелязана в района на резеденция Бояна.

Съвети за безопасно и ефективно протичане на акцията:

Не се движете сами, а само в екип.

Самостоятелното придвижване в района е опасно и може да доведе до инциденти.

Не поемайте излишни рискове и не предприемайте геройства.

Ако не сте подготвени планинари, не разполагате с подходяща екипировка и не познавате района, по-добре останете у дома. Безопасността е на първо място.

Всички пътеки в района на Бояна вече са обходени от спасители и кучета, а във високите части се използват и дронове. Работата продължава по информация, събрана от камерите в района.

Организацията на акцията се ръководи от щаба на ПСС, съвместно с МВР и останалите институции. Целта е да се избегне хаотичното струпване на доброволци и граждани. Молим гражданите да не действат самоволно, а да пристигат на сборните пунктове, където получават указания от опитни водачи. По този начин се гарантира безопасността и по-голямата ефективност на акцията.

