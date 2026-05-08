Първата книга за обира в Лувъра, извършен през октомври миналата година, от днес е на пазара във Франция, съобщи телевизионният канал Бе Еф Ем (BFM). Разследващата книга "Обирът на Лувъра" на журналистката Патрисия Тураншо разказва задкулисната история на деянието, извършено посред бял ден в най-известния музей в света.

Разказът отразява и сблъсъка на култури между извършителите - незначителни бандити от предградията и престижния световен музей, отбелязва телевизионният канал. В книгата си авторката нарича деянието "типично френско - тромаво, грубо, но дръзко". От Бе Еф Ем посочват също, че в края на май ще излезе още една книга за обира на Лувъра, автори на която са трима журналисти - Жан-Мишел Декюжи, Жереми Фам-Ле и Никола Торен.

Бижута за над 88 милиона евро

Бруталният обир прочутия музей беше извършен на 19 октомври 2025 г. от четирима престъпници. След като разбиха витрините в Галерията на Аполон, извършителите откраднаха общо девет бижута. Едно от тях - инкрустираната с 1354 диаманта корона на императрица Евгения (съпругата на Наполеон Трети), беше изпусната от крадците по време на бягството им. Стойността на задигнатите бижута беше оценена на 88 милиона евро. Парижкият прокурор Лор Бекюо допусна, че поръчителите може да са чужденци. Разследването на обира се води от над 100 следователи, но засега не са открити никакви следи от откраднатите бижута на френската корона.

Припомняме, че едно от най-загадъчните изчезнали бижута е брошка. Изработена от Алфред Бапст за императрица Евгения през 1855 г., тази брошка се отличава с розетка, образувана от седем диаманта, заобикалящи пасианс. Два големи диаманта един срещу друг на върха си - 17-ти и 18-ти Мазарини, използвани от Луи XIV като копчета за трико - четири малки висящи крушовидни диаманта, триъгълен и удължен диамант с брилянтно шлифоване, както и два брилянтно шлифовани диаманта са съединени от внушителен яйцевиден диамант и диамант за маса, украсени с три талисмана с брилянтна шлифовка. Общо 94 диаманта съставляват тази брошка.