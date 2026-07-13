Парис Хилтън отново привлече огромно внимание към себе си, но този път не с модна изява или нов творчески проект, а с драстична промяна в прическата си. Световноизвестната красавица, която от десетилетия е неразривно свързвана с емблематичната си платинено руса коса, се появи като брюнетка и остави феновете си без думи.

Неочаквана трансформация

45-годишната Хилтън показа новата си визия по време на посещение на Фестивала на черешите в Травърс Сити, щата Мичиган. Вместо добре познатата руса коса, тя се появи с дълга кестенява коса, оформена на вълни. За събитието звездата заложи на ефирна дълга рокля с флорален десен, шапка тип „bucket“ и слънчеви очила, които перфектно завършваха елегантната визия.

В социалните мрежи Парис сподели поредица от снимки и видеа от семейната разходка. Освен че се разходиха с лодка, Парис и децата посетиха различни фестивални игри. Към публикацията Хилтън написа, че тези моменти я правят истински щастлива и й помагат да „излекува вътрешното си дете“.

Не за първи път експериментира с цвета на косата си

Макар новата визия да предизвика голяма изненада, това не е първият път, в който Парис Хилтън се появява като брюнетка. През май тази година тя дефилира с тъмна коса на ревюто на Gucci Cruise 2027 в Ню Йорк, а през 2025 г. използва кафява перука и големи очила, за да остане неразпозната по време на посещение в Дисниленд. Година по-рано отново заложи на подобна визия по време на разходка със съпруга си Картър Реум в Бевърли Хилс.

Въпреки успешните експерименти, Парис неведнъж е признавала, че платиненорусата коса остава нейната любима визия и част от личния й стил. Именно този отличителен външен вид я превърна в една от най-разпознаваемите знаменитости в света, в далечната 2000 г., и се превърна в нейна запазена марка.