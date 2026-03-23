Съпругът на Парис Хилтън – Картър Реум категорично отхвърли появилите се в социалните мрежи спекулации за напрежение в отношенията им, след като видео от тяхна публична поява предизвика вълна от коментари и фенове се чудиха дали двойката не се е разделила.

Как започнаха слуховете?

Повод за интерпретациите стана кратък клип от червения килим на наградите Грам. В него се вижда как Картър Реум се опитва да целуне съпругата си по бузата, а тя леко отдръпва глава. Видеото бързо набра популярност онлайн, след като бе анализирано внимателно от инфлуенсър, представящ се за експерт по езика на тялото. Според него реакцията на Хилтън и изражението на Реум били знак за емоционално напрежение между двамата, което доведе до спекулации за проблеми в брака им. Това обаче се оказа невярно твърдение - двамата изглеждат по-влюбени от всякога, а феновете могат да бъдат спокойни.

Реакцията на Картър Реум

Картър Реум реагира лично в социалните си мрежи, като категорично отхвърли всички подобни твърдения. Той увери фенове и последователи, че връзката им е стабилна и щастлива, определяйки себе си и Парис като „най-щастливата и най-добрата двойка“. Предприемачът дори коментира с чувство за хумор ситуацията, обяснявайки, че причината за реакцията на Хилтън е съвсем проста - тя не искала гримът ѝ да бъде размазан по време на официално събитие. Той допълни още, че съпругата му „го обича безкрайно“, с което окончателно отхвърли слуховете за криза в отношенията им.

Стабилна връзка и семейство

Двойката е заедно от няколко години и сключи брак през 2021 г. Днес те имат две деца – син и дъщеря, родени от сурогатна майка. В свои публични изяви Хилтън нееднократно е описвала съпруга си като своята „сигурност“ и „най-добър приятел“, подчертавайки силната емоционална връзка помежду им.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER