За 50-годишната си кариера Джорджо Армани е „обличал“ стотици филми. Никой не е бил по-въздействащ от „Американско жиголо“ от 80-те, с участието на младия Ричард Гиър. Облеклата от лентата поставят основите за революцията в американската мода през следващото десетилетие и изгражда името на Армани в това, което познаваме и днес.

Сътрудничеството се превърна в определящо за двамата мъже, както казва Гиър пред GQ в ексклузивно видео, почит към титана на мъжкото облекло, който почина през септември тази година на 91-годишна възраст.

„Не мисля, че дори имах костюм, преди да имам тези дрехи“, казва актьорът. „Но мисля, че взех някои от снимачната площадка след това.“

От този момент нататък Армани и Гиър останали заедно. Както актьорът се изразява, когато носи смокинг, той трябва да е от Армани, а личният му стил станал неразривно свързан с ненатрапчивата елегантност на марката.

Снимка: Getty Images

„Малко е странно, но можех да вляза във всеки от магазините му, да си взема костюм от рафта и да знам, че той ще ми стане“, спомня си той.

По-важното е, че двамата стават близки приятели, маестро и негова муза, споделящи своите креативност и съвършенство. След смъртта на италианския дизайнер, Гиър пътува до Милано, за да присъства на посмъртното ревю на дизайнера. След всичките им десетилетия приятелство, това всъщност е първият път, когато Гиър посещава ревю на Армани, преживяване, което той описва като „много трогателно“.

„Той обичаше да си играе с костюмите, по принцип“, каза още Гиър. „Когато бях дете, майка ми правеше костюми за пиесите, в които участвах, и мисля, че той беше такъв. Обичаше да твори, но с таланта и майсторството на майстор, който изпипва детайлите.“

Как се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано - вижте в следващото видео.

