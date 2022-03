Наградите "Оскар" изпаднаха в нелеко положение - рейтингът е катастрофално нисък, а публиката загуби големия си интерес. През 2020 г. историческата победа на корейската лента "Паразит" на Понг Джун-хо с нищо не повиши интереса към Оскарите - рейтингът на церемонията беше най-ниският в историята. Кризата бе предизвикана от пандемията.

Една местна, може да се каже дори уютна церемония с ограничен брой участници, строг COVID протокол и без ярък червен килим през 2021 г. показа, че публиката няма абсолютно никакъв интерес да гледа кой ще вземе награди, ако няма дизайнерски тоалети и работата им не е получила достатъчно публичност, пише БГНЕС. Нещо повече - скандалът около "Златните глобуси", вторите по значимост награди след Оскарите, както и тяхното фактическо "отменяне" тази година (церемонията се състоя, но без телевизионно излъчване и широко медийно отразяване), беше сигнал за събуждане за всички подобни събития.

Как ще се проведе церемонията

Въпреки това Американската филмова академия засега се държи и прави опити да привлече някак си публика. Тази година церемонията ще се завърне от "Юниън стейшън", където беше преместена заради пандемията, в родния си "Долби тиътър", където Оскарите се провеждат от 2001 г. насам. Известният червен килим също ще се завърне там, така че няма да липсва блясък. В същото време организаторите разбират, че връщането на всичко в предишния му вид не е достатъчно, за да се стимулира интересът към наградата, затова се отказват от церемонията без водещ и поставят трима наведнъж - Ейми Шумър, Реджина Хол и Уанда Сайкс.

Нещо повече, според самата Академия телевизия ABC отказва да излъчи наградите, ако не съкрати церемонията. Поради тази причина 8 номинации, по-специално за късометражен анимационен филм, монтаж, грим, саундтрак и звук, трябваше да бъдат премахнати от излъчването на живо. Обществеността, разбира се, беше възмутена, както и в предишни случаи, когато организаторите се опитваха да направят същото. Някои твърдяха, че по този начин Оскарите намекват за "второстепенния" характер на тези номинации, но Академията настоява, че рейтингът е по-важен от етиката.

По време на пандемията стана ясно, че старомодният холивудски блясък не се приема от всички и че самите звезди са доста уморени от него. Например Джейсън Судекис се появи в мрежата по време на церемониите по награждаване само с качулка, а носителката на "Оскар" Клои Жао, която стана първата азиатка, спечелила награда за режисура, и втората жена победител след Катрин Бигълоу в тази категория, дойде на награждаването с обикновени плитки и чанта през рамо.

Егалитаризмът обаче явно не е по вкуса на Холивуд. Какво да кажем за широката публика, когато главната актриса в "Уестсайдска история" на Стивън Спилбърг Рейчъл Зеглър не получи покана за церемонията. Актрисата пише, че е направила всичко по силите си, за да получи покана, но очевидно ще трябва да подкрепя филма от дивана си. За да бъдем честни, решението кой да участва в наградите не се взема от самите Оскари, а от студиото - в случая "Дисни".

Надпревара за най-добър филм

Номинираните за най-добър филм са: "Белфаст", "Кода" на Шан Хайдер, "Не поглеждай нагоре", "Карай колата ми", "Дюн", "Методът „Уилямс", "Licorice Pizza", "Улицата на кошмарите", "Силата на кучето" и "Уестсайдска история". Основното съперничество се очертава между "Силата на кучето" и филма на Хайдер.

Кой е номиниран

Друга последица от пандемията е разцветът на стрийминга. Докато преди участието на филми, произведени от видео услуги, най-вече "Нетфликс", в награди и фестивали се възприемаше като нещо екзотично, сега е ясно, че те са се превърнали в сериозна конкуренция за холивудските студия. За трета поредна година "Нетфликс" става най-номинираното студио, като отнема титлата на холивудския гигант "Дисни". Миналата година услугата за стрийминг имаше 35 номинации, а тази година - 24. Въпреки това той все още не е спечелил най-престижната награда - за най-добър филм - но това е само въпрос на време. Особено като се има предвид, че "Силата на кучето" (The Power of the Dog) на новозеландката Джейн Кемпиън от "Нетфликс" е един от основните претенденти в тази категория.

Следват стриймингът на "Дисни" с 23 номинации и "Уорнър Брос" с 16. Трябва да се има предвид, че само филмите на "Дисни" са пуснати в традиционния боксофис, докато всички проекти на "Уорнър" са пуснати едновременно в стрийминг услугата на HBO Max+, което още веднъж потвърждава доминацията на видеоуслугите в съвременния Холивуд. По отношение на броя на номинациите първите пет филма са следните: "Силата на кучето" на Кемпиън с 12 номинации, "Дюн" на Дени Вилньов с 10, "Белфаст" на Кенет Брана и "Уестсайдска история" на Спилбърг със 7, "Методът "Уилямс" на Рейналдо Маркъс Грийн с 6, "Не поглеждай нагоре" на Адам Маккей, "Карай колата ми" на Рюсуке Хамагучи и "Улицата на кошмарите" на Гийермо дел Торо с 4.

Снимка: Getty Images

Джейн Кемпиън стана първата жена в историята, номинирана два пъти в категорията за най-добър режисьор. "Силата на кучето" пък е първият филм, режисиран от жена, който получава десет номинации. Рюсуке Хамагучи стана третият японец, номиниран за режисура, а филмът му "Карай колата ми" е първият японски филм, който се състезава за най-добър филм. Освен това Трой Коцур стана първият глух актьор, номиниран за поддържаща роля. Партньорката му в "CODA: Child of Deaf Parents" (който, между другото, е първият оригинален проект на Apple, номиниран за "Оскар") Марли Матлин става първата глуха актриса, отличена от Академията през 1986 г. за филма "Деца забравени от Бога". За първи път две ЛГБТ+ актриси - Кристен Стюарт и Ариана ДеБоуз - бяха номинирани в една и съща година. Пол Тазевел става първият чернокож американец, номиниран в категорията за най-добри костюми за работата си в "Уестсайдска история".

Прогнози и фаворити на критиците

Филмът "Силата на кучето" е фаворит за няколко награди, но със сигурност ще има и изненади. Филмовите експерти на BBC Никълъс Барбър и Карин Джеймс дават своите прогнози за големите категории.

Най-добър филм

"Силата на кучето", уестърнът на Джейн Кемпиън, който всъщност не е уестърн, е шедьовър - красиво направен, блестящо изигран и съсредоточен върху вредните последици от социалните и сексуалните очаквания. Филмът е наистина най-добрият за годината. Но... "Кода" се отличава с толкова много неща, които обикновено се харесват на гласуващите за "Оскар", с историята на малкия човек, с глухия актьорски състав и с емоционалността, която е далеч от сдържаността на Кемпиън. "Кода" е по петите на "Кучето" - но никой от другите филми не притежава такава дълбочина, интрига или сила на въздействие. "Силата на кучето" трябва да спечели.