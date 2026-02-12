Много олимпийци са изправени пред проблема с финансирането на собствените си тренировки. С разходите за участие в дисцеплината бобслей, включително плащания за екипировка и треньорски персонал, Лиза Буквиц е била принудена да намери друг начин за справяне с предизвикателството на финансирането по нетрадиционен начин.

Коя е Лиза Буквиц?

Лиза Буквиц е успешна спортистка в бобслей, с който дори печели златен медал на Олимпийските игри в Пьонгчанг през 2018 г. в състезанието за двойки.

Наред с олимпийския си успех, Бъквиц постигна и статут на световна шампионка през 2024 г. по време на събитието във Винтерберг, Германия, а също така спечели бронз в дисциплината Монобоб.

Снимка: https://www.instagram.com

За разлика от своите олимпийски конкурентки, златната медалистка намери начин да плаща сметките си за тренировки чрез приходите си от OnlyFans, което ѝ помогна да отиде в Италия за Зимните олимпийски игри в Милано, които започнаха на 6 февруари.

На въпрос за това от немското издание Bild, Буквиц отговори с думите: „Това е късмет за мен, тъй като ми позволява да финансирам отбора си. Това е най-хубавото нещо, което можеше да ми се случи.“

Тя обаче разкри разочарованието си, като добави: „Малко е тъжно, че не мога да се съсредоточа само върху състезателния си спорт, разбира се, че съм олимпийска шампионка. Но никой не се интересува от Лиса Буквиц само заради златния медал. За съжаление, това е недостатъкът.“

Въпреки противоречията около избора ѝ, Буквиц не смята, че връзката ѝ с абонаментния уебсайт е странна, като продължава: „За мен това е спонсор, който, наред със службата ми в германските въоръжени сили, прави спорта възможен, така че е напълно нормално.“

Снимка: https://www.instagram.com

Договор с германската армия

Германските въоръжени сили, известни още като Бундесвера, помагат на около 850 олимпийци да плащат за обучението си, а Бъквиц е част от тази схема.

Това е практика, при която талантливи спортисти са на трудов договор с армията, за да могат да се концентрират върху своите тренировки и състезания, като същевременно получават заплата и социални придобивки от военната институция.

Армията често подпомага професионалните спортисти в Германия именно по този начин като работодател, а не като редовно военнослужещи със задължителна служба.

Кариера в OnlyFans

В миналото са били публикувани голи снимки на Буквиц в Playboy Германия, но е заявила, че няма намерение да се разголва изцяло на страницата си OnlyFans. Олимпийката обясни, че се надява, че страницата ѝ в платформата може да помогне на феновете да видят зад кулисите подготовката ѝ за Олимпийските игри.

„За мен това е истинска възможност да покажа на хората какво означава да се състезаваш на най-високо ниво в този спорт – отвъд състезателните моменти. Тази платформа ми позволява да се свързвам с феновете си на лично ниво и да общувам с хора, които наистина се интересуват от състезателния спорт и моя път в него.“

„Феновете получават ексклузивен достъп до съдържание, което обикновено не споделям – ежедневната работа, динамиката в екипа и личните постижения, които често остават незабелязани.“

„Ще публикувам колкото е възможно по-често и ще споделям всичко – от съвети за фитнес и хранене до подготовка за състезания и ритуали, които ми помагат да се съсредоточа в деня на състезанието.“

„Това партньорство е свързано със споделянето на сърцето и хъса зад моето пътешествие с бобслей - показването на упоритостта, целите и всичко между тях“, написа тя в Instagram, когато стартира страницата.

Снимка: https://www.instagram.com

Цените на абонаментите за нейната страница варират от 59,98 долара за три месеца до 194,92 долара за абонамент за цяла година. Буквиц обясни, че един сезон на бобслей може да струва около 60 000 долара, като спортът е силно повлиян от екипировката и пътните разходи.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER