В студиото на "Преди обед" по bTV този път не само готвиха вкусни ястия – разхождаше се и едно щастливо прасе. Докато в тиганите цвърчаха свински уши и език, малката Мръвка спокойно обикаляше между камерите и масите. Разбира се, тя е домашен любимец, а не част от менюто.

Мръвка е домашният любимец на Цецо – гост в кулинарната рубрика на предаването "Да, Шеф" и бивш татуист с 22-годишен опит, който днес развива месарски магазин и заведение за бързо хранене със семейството си. Прасенцето му се разхожда из студиото, надушва храната и любопитно се приближаваше до готвачите.

„Това е най-щастливото прасе“, шегуват се водещите. Мръвка не обича да я вдигат, но очевидно обича компанията и вниманието. В края на рубриката всички подчертаха с усмивка, че Мръвка е цяла.

Рецепти от ефира

Азиатски свински уши

Въпреки присъствието на домашния любимец, в кухнята се приготвяха класически свински деликатеси с модерен азиатски прочит.

Свинските уши трябва предварително да се сварят добре – в тенджера или су вид, заедно с ароматни зеленчуци и подправки като целина, морков, лук, чесън и дафинов лист. След това се нарязват и се запържват в масло със соев сос, мед, чесън и джинджифил.

Финалният щрих е поръсване със сусам и по желание – хрупкав пържен чесън и ядки.

Резултатът е хрупкаво ястие с богат вкус и високо съдържание на колаген.

Свински език с масло и розмарин

Езикът също се вари предварително, след което се обелва – „като чорап“, както демонстрираха в студиото. Нарязан на шайби, той се запържва в масло с розмарин и чесън, а накрая се полива с ароматното масло от тигана.

Крехък, сочен и наситен на вкус – това е едно от онези ястия, които често подценяваме, а всъщност могат да бъдат истински деликатес.

Топла азиатска салата

Към месото беше поднесена топла азиатска салата. Чушките се глазират на силен тиган до лека карамелизация, но остават хрупкави.

Добавят се соев сос, тахан, лимонов сок и малко вода за по-добра текстура на дресинга.

Накрая се прибавят свежо зеле, пресен лук и ядки или едамаме, за да се запази свежестта и контрастът в ястието.

Как да приготвите и трите ястия - вижте в следващото видео.

