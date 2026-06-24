Водещият на "Стани богат" Ники Кънчев преживя един от най-вълнуващите моменти за всеки родител - дипломирането на дъщеря му Мари-София. Той радостно отпразнува завършването й, като сподели колко много я обича и се гордее с нея, а това трогна многобройни негови колеги, приятели и фенове.

Популярният телевизионен водещ публикува снимка с дъщеря си в социалните мрежи, с която показа, че тя успешно е завършила средното си образованието си и вече е абитуриентка. На кадъра двамата са заедно, а Мари-София е облечена в стилна дълга, черна рокля. Момичето впечтлява с категорична елегантност, а Ники Кънчев е усмихнат и горд баща, който не крие вълнението и емоциите си.

Радост в семейството на Ники Кънчев

Щастлив и горд с красивата си абитуриентка, Кънчев написа силно емоционално послание към трогателните кадри:

„Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет! Попътен вятър, Тати! Много те обичам!“

Тези топли думи показват силната връзка между баща и дъщеря, както и подкрепата на водещия в такъв важен момент от живота на дъщеря му. Под публикацията бързо "заваляха" многобройни коментари от приятели, познати, колеги и последователи. Всички те изразяват положителното отношение и вълнение на хората към празника на Мари-София.

Мари-София започва нов етап от живота си

Феновете на водещия й пожелават успех и щастие по пътя, по който ще върви от тук нататък. Завършването на образованието бележи края на един етап и началото на нови вълнуващи предизвикателства. Именно затова мигове като тези често са изпълнени както с радост, така и с нетърпение за бъдещето. С тази публикация популярният журналист споделя един от най-ценните семейни моменти, който със сигурност никога няма да забрави.

Мари-София е дъщеря на Ники Кънчев и неговата дългогодишна партньорка Даниела. Родена е на 7 ноември 2008 г., когато към онзи момент той е на 48 години. Телевизионният водещ често е споделял през годините как опитът и зрелостта са му оказвали помощ да се оправя с ролята си на баща.

Николай Кънчев е роден на 26 декември 1960 г. в Червен бряг. Завършва Телевизионна журналистика в Московския университет. Кариерата му на журналист започва във вестник „Поглед“, като прави интервюта с руски спортисти. От създаването на "Дарик радио" през 1993 г. е водещ в него. Към 2022 г. предаването му „Ники Кънчев Шоу“ се излъчва всеки четвъртък. През 2024 г. той отново става водещ на „Стани богат“ по bTV 10 години след напускането си, тъй като „наследникът“ му като водещ Михаил Билалов напуска предаването поради лични и творчески ангажименти.