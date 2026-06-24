Певицата Оливия Джийн е подала документи за развод със съпруга си - рок легендата Джак Уайт, след повече от три години брак, пише "Пийпъл".

36-годишната изпълнителка е внесла молбата за развод на 3 юни в Нашвил. Като причина за раздялата тя посочва непреодолими различия и „неподходящо поведение в брака“, според съдебни документи, с които PEOPLE се е запознал. За дата на раздялата е посочен същият ден, в който е подадена молбата.

В документите Джийн твърди, че Уайт е „виновен за неподходящо поведение в брака, което прави по-нататъшното съвместно съжителство небезопасно и неуместно“.

Представители на двамата музиканти засега не са коментирали случая. Новината беше съобщена първо от TMZ.

Джак Уайт и Оливия Джийн се ожениха по нетрадиционен начин през декември 2022 г. по време на концерт в Детройт. Същата вечер музикантът ѝ предложи брак пред публиката в Masonic Temple.

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„Денят е толкова прекрасен. Имате ли нещо против да се оженим още сега?“, обърна се тогава той към феновете, преди съоснователят на Third Man Records Бен Суонк да води импровизираната церемония на сцената.

В молбата си за развод Оливия посочва, че е финансово зависима от доходите на съпруга си и настоява да получава издръжка. Тя също така иска Джак Уайт да продължи да покрива здравната ѝ застраховка и да остане вписана като бенефициент по неговата застраховка „Живот“.

Преди брака си с Оливия Джийн, 50-годишният Джак Уайт беше женен за своята колежка от The White Stripes, Мег Уайт, от 1996 до 2000 г. По-късно той сключи брак с певицата и модел Карън Елсън, с която беше заедно от 2005 до 2013 г. Двамата имат две деца – дъщеря Скарлет и син Хенри.

Малко след сватбата си с Оливия Джийн музикантката определи предложението и последвалата церемония като „най-прекрасното преживяване в живота ми“.

„Можеш да планираш сватба пет години и пак да не се доближиш до нея“, каза тя в интервю пред „Ню Йорк Таймс“.

Тогава Джийн призна, че внезапната сватба е поставила прожекторите върху нея, но я определя като изключително положително събитие.

„Радвам се, че хората го одобряват и оценяват колко специален беше този момент. Положително е, но и много странно. Наистина много странно“, сподели тя.

Снимка: Getty Images

От своя страна Джак Уайт заяви пред Variety през 2022 г., че е горд от начина, по който се е случила сватбата им. По време на церемонията по въвеждането на The White Stripes в Залата на славата на рокендрола през ноември той отправи специални благодарности към съпругата си.

„Благодаря на децата си Скарлет и Хенри Лий, както и на съпругата ми Оливия Джийн, че ме насърчават и днес да продължавам да вдигам толкова шум у дома“, каза музикантът.

През юли 2025 г. Уайт разкри още, че именно Оливия Джийн – която определи като „красива и внимателна“ – му е подарила първия мобилен телефон в живота му по случай неговия 50-и рожден ден.