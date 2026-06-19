Известната сексоложка и семеен терапевт Наталия Кобилкина разкри, че има нов мъж в живота си. Двамата са заедно от около година и половина, но предпочитат да запазят личния си живот далеч от публичността. Запознали се във фитнеса, имат много общи интереси и тя е истински щастлива с него.

„Днес не искам да правя личния си живот обществено достояние“, пише Кобилкина в социалните мрежи и уточнява, че партньорът ѝ също държи на дискретността. По тази причина тя споделя снимка на двамата, но скрива лицето на партньора си.

Описва го като „нормален мъж с професия и реализиран в своята област“. По думите ѝ той е свободен, без деца, спокоен, надежден и любящ.

„Може би за първи път в живота си срещнах мъж, с когото просто ми е добре“, споделя 42-годишната сексоложка.

Снимка: Facebook

Кобилкина разказва, че двамата имат много общи интереси. Обичат музикални вечери у дома, песни с китара, книги, дълги разходки и планински преходи. Посещават музеи, галерии, концерти за класическа музика, стари църкви и манастири.

„За първи път имам мъж до себе си, с когото правя всичко, което истински обичам“, признава тя.

По думите ѝ и двамата не пушат, не обичат шумните купони, хранят се здравословно, спортуват и се радват на простите неща в живота. Запознали са се във фитнеса и живеят близо един до друг.

Темата за личния живот на Наталия предизвиква интерес и заради предишните ѝ бракове. През май 2023 г. тя съобщи, че се е развела с втория си съпруг Такис Дретакис. Тогава Кобилкина написа в социалните мрежи, че разводът вече е факт и че в решението им няма намесени трети страни.

„След почти 9 години заедно взехме решение да продължим живота си поотделно“, написа тогава тя.

Снимка: Facebook

Наталия и Такис се ожениха през 2017 г., а две години по-късно се роди синът им Филип. В публикацията си за раздялата Кобилкина подчерта, че двамата продължават като „близки приятели и любящи родители“ на детето си.

Снимка: Facebook

Първият брак на Наталия е с Делчо Добрев, който приключва с развод след 11 години.

В новата си публикация Кобилкина отговаря и на въпроса дали иска трети брак.

„Не. Поне с него не искам. По-скоро лекувам душата си в тези отношения“, пише тя.

Наталия уточнява, че почти 19 години от живота си е била омъжена и на този етап бракът не е нейна цел. Въпреки това не изключва възможността някой ден отново да се омъжи. Кобилкина определя настоящите си отношения като щастливи и спокойни - „Тихо женско щастие“, казва тя.

По думите ѝ това са първите ѝ отношения, в които никой не се опитва да променя другия.

Снимка: Facebook

„Има уважение, приемане, свобода, спокойствие и близост. Просто съм на 100% себе си с него“, споделя Наталия.

Според нея щастието изглежда различно за всеки човек: „Най-важното е да намериш своята собствена формула за щастие, а не да живееш според очакванията на другите“, пише Кобилкина.

Вижте какво сподели Наталия Кобилкина в подкаста ни "Малки разговори":