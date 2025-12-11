Списание „Форбс“ публикува 22-рата си годишна класация на 100-те най-влиятелни жени в света, в която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен бе обявена за най-влиятелната жена на 2025 г.

Управляващият директор на Международния валутен фонд, българката Кристалина Георгиева, е на 17-то място в класацията.

Класацията отличава лидери, които предефинират глобалното влияние в областта на политиката, бизнеса, технологиите, финансите, културата и филантропията, според публикацията. Тазгодишната класация отразява това, което „Форбс“ описва като „нова ера на властта“, в която фигурират държавни глави, пионери в областта на изкуствения интелект, финансови лидери и културни сили, чието влияние обхваща граници и индустрии.

Общо в класацията за 2025 г. са включени представители на 25 държави, които разполагат с икономическа мощ от 37 трилиона долара и влияние над 1 милиард души и оказват влияние върху икономики, представляващи повече от половината от световния БВП.

„Форбс“ оцени кандидатите по четири критерия – пари, медии, влияние и сфери на влияние, както и в шест сектора - бизнес, технологии, финанси, медии и развлечения, филантропия, политика и политики.

Топ 5 на най-влиятелните жени на 2025 г.:

1. Урсула фон дер Лайен – председател на Европейската комисия

2. Кристин Лагард – председател на Европейската централна банка

3. Санае Такаичи – министър-председател на Япония

4. Джорджа Мелони – министър-председател на Италия

5. Клаудия Шейнбаум – президент на Мексико

За първи път в класацията попадат представителки на Литва и на Намибия. Много жени в класацията ръководят технологични компании, като много от тях се занимават с развиване на изкуствения интелект.

Премиерката на Демократична република Конго Джудит Суминуа Тулука е на 78-о място, следвана от президентката на Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтуа, на 79-о място.

Премиерката на Дания Мете Фредериксен е на 84-о място, докато премиерката на Литва Инга Ругиниене е на 81-о място. На 99-о място е Мия Мотли, която е премиер на Барбадос.

Класацията показва по-специално, че шефките и основателките на компании заемат 44 процента от нея.

В списъка има 13 милиардерки с общо състояние 180,5 милиарда долара спрямо 163,7 милиарда през 2024 г. Сред тези милиардерки са бившата съпруга на Джеф Безос – филантропката и бизнесменка Маккензи Скот (11 място), филантропката Мелинда Гейтс (13 място), Опра Уинфри, Тейлър Суифт, Ким Кардашиан и др.

В тазгодишната класация са включени 17 нови имена, от президента на Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтва до финансовия директор на OpenAI Сара Фрайър, главния редактор на CBS News Бари Вайс и други, които променят своите сектори.

Певицата Тейлър Суифт, счупила с продажби на албумите си и на билети за турнетата си няколко рекорда, е на 21-о място. Популярната американска телевизионна водеща Опра Уинфри е на 30 позиция. Певицата Бионсе е на 33 място. Светската лъвица Ким Кардашиан е на 71-о място.

Въпреки всички препятствия, пред които се изправиха жените по света през 2025 г., а именно загуба на работни места, сравнима с тази по време на пандемията, влошаване на токсичното отношение към тях в интернет и обидните коментари от страна на Доналд Тръмп към жени репортерки, някои от жените в списъка на „Форбс“ се оказаха пример за устойчивост в бурни времена, се казва в публикация на изданието по повод на годишната класация, като за пример се посочват Санае Такаичи, Маккензи Скот или Ким Кардашиан.

„Форбс“ подчерта нарастващата роля на жените в управлението на технологичната, икономическата и културната трансформация. Лидерите в областта на изкуствения интелект са особено забележителни тази година, като фигури като Лиза Су, главен изпълнителен директор на AMD, и Даниела Амодей, съосновател на Anthropic, оформят границите на изкуствения интелект.

Финансови мениджъри като Джейн Фрейзър от Citi и Абигейл Джонсън от Fidelity също заемат високи позиции, което отразява нарастващата власт на жените над глобалния капитал.

Културното влияние също остава важен компонент. Ким Кардашиан се появява като новодошла, след като си партнира с Nike и осигурява оценка от 5 милиарда долара за своята марка, докато жените зад KPop Demon Hunters представляват нова вълна от глобално резонираща развлекателна сила.

„Въпреки всички сътресения, с които жените се сблъскаха през 2025 година“, отбеляза „Форбс“, позовавайки се на загубата на работни места, токсичността в интернет и политическата враждебност, жените в класацията са пример за устойчивост и лидерство. Сред най-големите постижения на годината са: първата жена министър-председател на Япония, големите филантропични ангажименти на Макензи Скот и знаковите сделки за инфраструктура за изкуствен интелект, водени от Лиза Су.

