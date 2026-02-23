Редът в дома не е резултат от еднократно основно почистване, а от малки, последователни действия. Според експерти няколко конкретни зони в дома изискват особено внимание всяка седмица, за да поддържате дома чист и уютен. Само с кратък уикенд „рестарт“ можете да намалите хаоса и да започнете новата седмица по-спокойно и организирано.

Банята

Банята е сред най-натоварените помещения в дома. Козметика, продукти за грижа, четки и аксесоари се натрупват неусетно през седмицата. Дори когато пространството изглежда сравнително подредено, дребните предмети създават усещане за безпорядък. В края на седмицата отделете няколко минути, за да приберете всичко по местата и да почистите плота. Това не само подобрява визията на помещението, но и прави сутрешната рутина по-бърза и приятна.

Гардероб

Дрехите, оставени „за после“, често се озовават на пода в гардероба или върху стол в спалнята. С времето това създава усещане за претрупаност и затруднява избора на тоалет. Всяка неделя преглеждайте дрехите, които не са прибрани. Решете кои трябва да се изперат и кои могат да се върнат на закачалките. Чистият под в гардероба носи усещане за ред и улеснява началото на работната седмица.

Снимка: iStock

Антрето - мястото за обувки

Антрето е първото нещо, което виждате, когато се приберете у дома. Натрупаните обувки създават визуален хаос и често заемат излишно пространство.

Уикендът е подходящ момент да сортирате обувките. Приберете тези, които не използвате ежедневно и подредете останалите. Така входната зона ще изглежда по-подредена и приветлива.

Столът в спалнята

В много домове има един стол, който постепенно се превръща в място за дрехи, носени веднъж или два пъти. Това е навик, който лесно води до безпорядък. Отделете няколко минути през уикенда, за да приберете тези дрехи. Ако не са за пране, върнете ги в гардероба. Ако са, поставете ги в коша за пране. Така спалнята ще изглежда по-спокойна и подредена.

Снимка: iStock

Колата като продължение на дома

Макар и извън жилищното пространство, автомобилът често функционира като продължение на дома. Опаковки, касови бележки и лични вещи се натрупват бързо. Ако имате кола, задължително я включете в уикенд рутината си. Почистете отпадъците и приберете излишните предмети. Това създава усещане за контрол и организация и извън дома.

Малките навици, които правят голяма разлика

Седмичното подреждане на тези зони не изисква много време, но има значителен ефект върху цялостната атмосфера в дома. Когато ключовите пространства са организирани, ежедневието протича по-леко, а началото на новата седмица не изглежда толкова натоварващо.

А как да си направите еко препарати за почистване - вижте във видеото най-отгоре.

