Усещането за пространство в дома ни не винаги зависи изцяло от квадратурата, а по-скоро от начина, по който подреждаме вещите си. Според експерти съществува един ключов принцип на организация у дома, който може да ни помогне да се радваме на повече простор и по-голямата функционалност.

Най-важно правило: по-малко вещи, повече пространство

Специалисти обясняват, че има едно най-важно правило - подход, при който всеки предмет в дома се оценява по значимост и функция. В малките пространства, където всеки сантиметър е ценен, натрупването на вещи може да създаде визуален „тежък“ ефект, който буквално „затваря“ пространството около вас.

Експертите препоръчват да използвате степенна скала по важност от 1 до 5, за да оцените всеки предмет. Вещи с оценка по важност под 2 често могат да бъдат премахнати, докато онези с оценка 3 или повече задължително остават у дома, но подредени по определен начин.

Снимка: iStock

Декор и минимализъм: по-малко е повече

Множество дребни предмети, сувенири и декоративни елементи, разпръснати по повърхностите правят пространството да изглежда привидно по-тясно, отколкото е в действителност. Прекомерният декор натоварва прекалено, а минималистичното винаги изглежда по-шик, стилно и елегантно.

Снимка: iStock

Оставете дома си да "диша"

Чистите повърхности играят ключова роля в оптическото разширяване на дома. Плотове, маси и подове, свободни от ненужни вещи, позволяват на дома визуално "да диша". Това създава усещане за ред, чистота и спокойствие - все неща, които могат да накарат стаята да изглежда значително по-голяма, отколкото е в действителност. Изключително важно е да поддържате кухненския плот винаги изчистен и без излишни съдове върху него. А онова, което винаги трябва да избягвате в спалнята е струпването на дрехи на леглото или стола, защото това моментално променя представата за квадратурата на стаята.

