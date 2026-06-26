Познаваме Луси Лиу като безстрашната Алекс от „Ангелите на Чарли“, безкомпромисната О-Рен Ишии от „Убий Бил“ и интелигентната Джоан Уотсън в сериала „Елементарно, Уотсън“. През годините тя се превърна в една от най-разпознаваемите актриси в Холивуд, но признава, че най-голямата ѝ житейска роля започва далеч от снимачната площадка.

В интервю за Yahoo Life Луси Лиу разказва, че след десетилетия, посветени на кариерата, е почувствала нужда от истинска промяна.

„Бях уморена от собствените си мисли. Запитах се: „Какво следва?“ Осъзнах, че е време да погледна живота си по различен начин“, споделя актрисата.

Решението да стане майка на 46 години

През 2015 г. актрисата става майка на сина си Рокуел Лойд, роден чрез сурогатна майка. Актрисата никога не е крила начина, по който се е появило детето ѝ, като многократно е заявявала, че това е било най-правилното решение предвид натоварената ѝ професионална програма.

„Някой друг прави нещо толкова специално за теб и ти подарява най-ценния дар – живот. Това е благодарност, която никога не изчезва“, казва Лиу.

Самотна майка по собствен избор

Днес Лиу продължава да отглежда Рокуел като самотен родител. Тя не е омъжена и никога не е разкривала самоличността на биологичния баща на момчето, като винаги е подчертавала, че семейството може да изглежда по различни начини и най-важното е любовта, която получава едно дете.

Въпреки че сама взема решенията като родител, актрисата открито признава, че не се справя напълно сама.

„Невъзможно е да направиш всичко без помощ. Имам близки приятели и хора, на които разчитам. Да поискаш помощ не е слабост“, казва тя.

Снимка: Getty Images

Луси Лиу вярва, че семейните традиции създават усещане за сигурност. Всяка сутрин става рано, за да приготви закуска на сина си, а преди той да тръгне на училище или лагер, двамата разговарят за плановете му през деня и за това, което най-много го вълнува.

Вечер пък имат друг ритуал – всеки разказва кой е бил най-хубавият момент от деня му и за какво е благодарен.

„Понякога е трудно да накараш едно дете да говори. Но когато го попиташ защо точно това е било любимият му момент, разговорът се превръща в история“, споделя актрисата.

На какво я е научило майчинството?

Луси признава, че преди появата на Рокуел животът ѝ е бил изцяло подчинен на работата. Днес обаче приоритетите ѝ са различни - вместо да мисли непрекъснато за следващия проект, тя отделя време за обикновени моменти – кино, разходки, музеи, семейни празници и игри у дома.

През последните години двамата често посещават културни събития заедно в Ню Йорк, където живеят.

Снимка: Getty Images

„Той е най-големият ми учител“

57-годишната актриса пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите и не споделя снимки или публикации със сина си в социалните мрежи към момета.

В свои скорошни интервюта тя признава, че именно Рокуел я е научил да гледа на света по различен начин:

„Той е най-големият ми учител. Никога не съм научавала толкова много за толкова кратко време.“

Днес Рокуел вече е на 10 години и постепенно започва да осъзнава колко известна е майка му. Луси с усмивка разказва, че след като я гледал на голям екран за първи път, той я прегърнал и ѝ казал колко се гордее с нея – момент, който едва не я разплакал, пишат от People.