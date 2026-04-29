Ума Търман беше един от големите холивудски сексимволи на 90-те години и продължава да е във фантазиите на почитателите си най-вече благодарение на ролята си във филма “Криминале” на Куентин Тарантино. Днес актрисата навършва 56 години.

През 2015 г. американската група “Fall Out Boy” посвети песен на актрисата, която сега ви припомняме, заедно с няколко любопитни факта за живот ѝ:

Будист, модел, актриса

Ума е дъщеря на професор по будизъм и е възпитана в традициите на източната философия. Детството си прекарва в будистката област Алмора в Индия. Баща ѝ е първият американец, който е приет за будистки монах и семейството ѝ често е посещавано от 14-ия Далай Лама.

Прекрасната си външност е наследила от майка си, която е била модел. Именно по нейните стъпки тръгва Ума Търман и саматa тя става модел на 15 години. Кариерата ѝ потръгва и високата над 180 см Ума два пъти се появява на корицата на британското издание на “Vogue”.

През 1987 г. участва и в първия си филм “Целуни татко за лека нощ”, който е пълен провал и е запомнен само като първия филм на Ума Търман. В него си партнира със Стив Бушеми.

През следващите години има възможността да участва във филм с големите актьори Джон Малкович и Глен Клоуз. И макар да е съвсем млада, Ума успява да впечатли Малкович: “Не съм срещал друг подобен човек на нейната възраст. В нея няма нищо тийнейджърско. Интелектът ѝ присъствието ѝ изпъкват.”

Музата на Куентин Тарантино… и Харви Уайнстийн

Когато Куентин Тарантино започва подготовката си за филма “Криминале”, който и до днес се счита за един от най-великите филми на всички времена, режисьорът много внимателно подбира актрисата за главната роля. Колебанието му е между Холи Хънтър, Мег Райън, Алфри Удард и Мег Тили, но само една среща с Ума Търман му е достатъчна, за да се откаже от по-опитните актриси и да покани именно нея за ролята.

Само за месеци от сравнително непозната актриса, Ума Търман се превръща в холивудска икона. Дори получава номинация за “Оскар” за ролята си в “Криминале”.

Самит Куентин Тарантино приема Ума за своята най-голяма муза и казва за нея, че е богиня, достойна да се нареди до Грета Гарбо и Марлене Дитрих.

Няколко години по-късно, специално за нея, той създава филма си “Убий Бил”, в който тя изпълнява главната роля.

Години след това обаче стана ясно, че именно покрай работата си с Тарантино, актрисата се е сблъскала с изнасилвача Харви Уайнстийн - големият холивудски продуцент, който беше вкаран в затвора за повече от 20 години.

Ума Търман призна, че е била нападната от продуцента, а малко след това Куентин Тарантино призна, че е знаел що за човек е Уайнстийн, но не е направил достатъчно, за да го спре.

Бивша съпруга на Гари Олдман и Итън Хоук

Първият си съпруг, големия актьор Гари Олдман, Ума Търман среща на снимачната площадка. Двамата се женят същата година и се развеждат само след две години брак.

През 1997 г. Ума Търман среща ѝ втория си съпруг Итън Хоук и то отново на снимачната площадка. Двамата си партнират в научнофантастичния трилър “Гатака”.

С Итън имат две деца - Роан и Мая. В момента Мая Хоук е звезда от успешния сериал “Странни неща” и по всичко изглежда, че ще е голяма актриса. Тя дори получи малка роля във филма “Имало едно време в Холивуд” на Тарантино.

През 2005 г. Итън и Ума се развеждат, за да се ожени той за бавачката на децата си. Тогава се появяват слухове, че именно аферата му с бавачката е станала причина за развода, но Итън коментира, че макар в брака му да е имало много проблеми, нито един от тях не е свързан с настоящата му съпруга.

Няколко неща, с които Ума Търман не се гордее

През 1997 г., малко след като е станала международна звезда, Ума Търман приема ролята на Отровната Айви във филма “Баман и Робин”. Тя не е имало как да знае, че високобюджетният филм ще се окаже един от най-слабите, правени някога и ще убие поредицата за Батман за почти 10 години.

Друго нещо, за което се разкайва е, че е отказала роля в хитовия “Властелинът на пръстените” на Питър Джаксън. Отказала е и ролята в “Почти известни”, за която Кейт Хъдсън по-късно беше номинирана за “Оскар”.

А има и една нейна роля, която никога няма да видим - тя се е снимала във филма “Диваци” на Оливър Стоун, но когато от студиото му казали, че трябва да съкрати лентата, режисьорът избрал напълно да премахне персонажа на Ума и всички сцени с нея били изрязани.