Някои от най-емблематичните песни на всички времена са се родили заради емоциите, владеели изпълнителите и бандите в тези житейски периоди. Връзки, раздели, бракове, разводи, приятелства, семейства, предателства... това са само малка част от житейските преживявания, вдъхновили едни от най-известните песни.

Зад едни от най-известните поп, рок и кънтри песни има някои наистина интересни истории. За някои от тях вече сме ви разказвали доста подробно в специалната поредица Любовна песен, а сега продължете да четете по-долу, за да научите повече за реалните сюжети зад някои от най-големите любовни парчета.

Снимка: Getty Images

Ейми Уайнхаус – Back To Black

Обречената връзка на Ейми Уайнхаус с Блек Фийлдър-Сивил води до раждането на едно от най-тъжните и прочувствени парчета в новата музикална история. Двамата се обичаха силно, но бяха напълно деструктивни един за друг, като мнозина вярват, че именно Блейк е запознал Ейми с много от забранените субстанции и начинa на живот, които в крайна сметка доведе до трагичната й смърт на 27 години. Песента "Back To Black" е откровението и свидетелството на Ейми за депресията, която изпита в резултат на раздялата на двойката няколко години преди певицата да напусне белия свят преждевременно, оставайки завинаги в "Клуб 27" с едни от най-големите музикални икони.

Бийтълс – Something

Джордж Харисън не е имал толкова много шансове за изява в сянката на Пол Маккартни и Джон Ленън, но със сигурност е успял да блесне с тази класическа песен на Бийтълс. Веднъж той казва, че песента "Something" всъщност е за бог Кришна, но съпругата му Пати Бойд в автобиографията си твърди, че песента е написана за нея. Така или иначе, става въпрос за истинска любов и в двата случая.

Снимка: Getty Images

Тейлър Суифт – Out of the Woods

Тейлър Суифт буквално изгради кариерата си, пишейки песни за миналите си романтични увлечения. Конкретно парчето "Out of the Woods" накара всички да заплетат езиците си в клюки, защото се носеше слух, че е посветена на Хари Стайлс от One Direction. И ако имате любима любовна песен, базирана на история от реалния живот, то тази е една от тях, защото нещата тук можеха да бъдат "предотвратени", така да се каже, тъй като както признава самата певица, тя със сигурност е знаела, че Хари е "беля" и ще се вкарва в приключение с него... Въпреки това Суифт играе "всичко коз" и се впусна в романса, довел я "Извън гората".

Снимка: Getty Images

Ариана Гранде - Thank U, Next

В рамките на първия куплет тази песен изрежда няколко от бившите гаджета на Ариана Гранде, включително Пийт Дейвидсън, Мак Милър, Рики Алварес и Биг Шон. Така че очевидно песента "Thank U, Next" е за миналите връзки на поп иконата, както и за "благодарността, израстването и всички преодолени препятствия по пътя", както пише самата певица в Туитър.

Гуен Стефани - Make Me Like You

Тони Канал не е единственият човек, за когото Гуен пише песни. Имаше много спекулации, че песента й от 2016 г. "Make Me Like You" е за сегашния й съпруг Блейк Шелтън, най-вече благодарение на откровени лирики като "Why'd you have to go and make me like you? / Yeah this is a feeling I'm not used to". В крайна сметка тя самата го потвърди в интервю пред Джими Кимел.

Очаквайте втора част на Любовни песни: Истинските истории, вдъхновили едни от най-известните парчета!