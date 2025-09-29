Весела Бабинова неведнъж е заявявала, че е „един доволен от живота човек“. Най-вече заради на хората около себе си, които изпълват живота ѝ със смисъл.

Актрисата е истински щастлива с половинката си Владимир Зомбори и дъщерята Йоана, плод на любовта им. Само преди два дни малкото момиче отбеляза петия си рожден ден – един щастлив празник за цялото семейство.

Весела не пропусна да сподели важното събитие с безбройните си последователи в социалните мрежи. Тя публикува поредица от снимки – както от тематичното парти, вдъхновено от анимационния фентъзи филм „Замръзналото кралство“, така и кадри с най-съкровените моменти, които споделя през тези пет години със своето дете.

„Най-светлият и най-скъп празник за мен! Йоана на 5 години. Честит рожден ден, мило наше дете!“, написа Бабинова към публикацията.

Актрисата използва случая и да поздрави момчетата от мъжкия национален отбор по волейбол. „Днес, на 28.09, празнувахме и сребърния медал по волейбол на милите ни момчета! Страхотни сте! Благодаря, че ви има и се сетихме какво е да сме заедно.“

Весела Бабинова и Владимир Зомбори кръстиха дъщеричката си през септември, 2021 г. Тогава актрисата сподели отново публично колко е щастлива със семейството си и всички близки приятели. „За пореден път осъзнавам, че не е нужно да делиш една кръв с близките на сърцето си, за да ги наречеш именно “семейство”, призна тогава Весела.

Припомняме, че близката приятелка на Весела Бабинова – актрисата Луиза Григорова също празнува рождения ден на своето дете. Двете колежки родиха в един и същи ден, и дори в една и съща болница.

Още моменти от живота и кариерата на Весела Бабинова, гледайте във видеото:

