bTV Media Group и Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“. След няколко месеца в ефир, bTV и Венета Райкова поемат по различни пътища.
Раздяла с благодарност
От bTV изразяват благодарност към Венета Райкова за времето, което е била част от екипа на предаването, и за приноса ѝ към дневното токшоу.
От „Преди обед“ остават верни на своята формула
„Преди обед“ продължава в утвърдения си формат: с тематични рубрики, интересни гости и вдъхновяващи истории от света на културата, шоубизнеса, здравето и човешките взаимоотношения.
Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева (позната и като водеща на рубрики в предаването), ще продължи да създава съдържание с настроение и смисъл – точно така, както зрителите го обичат. Формулата на успеха са добрите теми и позитивният тон.
От години „Преди обед“ се утвърди като пространство за вдъхновение и човешки истории, което съчетава полезното с приятното. Предаването ще запази акцента си върху актуалните теми, доброто настроение и позитивните примери – една формула, която го превръща в любимо място за сутрешно кафе пред телевизора.
Вижте 10 интересни факта за Венета Райкова по-долу:
1. Родена на 2 май 1974 г. в Попово.
2. Първа „Мини Мис България“ (за момичета до 166 см) през 1992 г.
3. Печели конкурс за журналисти, работи като репортер и редактор във в. „Хайлайф“ и БНТ.
4. Моделска кариера – три години е работила като модел в София и Виена.
5. Водеща на популярни телевизионни предавания, сред които „Папараци“ по bTV.
6. Завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
7. Писателска кариера - автор на популярни романи и бестселъри: „Триумфът на кучките“ (2016), „Вещицата“, „Инсомния“ (2016), „Вендета“ (2017), „Скандал“ (2018), „Завист“ (2019), „Милионерката“, „Куклите“ (2020, „Триумфът на кучките - Продължението“ (2021).
8. Обявена е за „Най‑четен съвременен български автор“ (2018, Столична библиотека).
9. Омъжва се през 2005 г. за Тихомир Георгиев., развеждат се през 2018 г. Имат син - Патрик Георгиев , който е роден 18 февруари 2009 г.
10. Увлечена е от езотерика, визуализация и астрология - някои от тези идеи влага и в книгите.