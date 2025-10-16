bTV Media Group и Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“. След няколко месеца в ефир, bTV и Венета Райкова поемат по различни пътища.

Раздяла с благодарност

От bTV изразяват благодарност към Венета Райкова за времето, което е била част от екипа на предаването, и за приноса ѝ към дневното токшоу.

От „Преди обед“ остават верни на своята формула

„Преди обед“ продължава в утвърдения си формат: с тематични рубрики, интересни гости и вдъхновяващи истории от света на културата, шоубизнеса, здравето и човешките взаимоотношения.

Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева (позната и като водеща на рубрики в предаването), ще продължи да създава съдържание с настроение и смисъл – точно така, както зрителите го обичат. Формулата на успеха са добрите теми и позитивният тон.

От години „Преди обед“ се утвърди като пространство за вдъхновение и човешки истории, което съчетава полезното с приятното. Предаването ще запази акцента си върху актуалните теми, доброто настроение и позитивните примери – една формула, която го превръща в любимо място за сутрешно кафе пред телевизора.

Вижте 10 интересни факта за Венета Райкова по-долу:

1. Родена на 2 май 1974 г. в Попово.

2. Първа „Мини Мис България“ (за момичета до 166 см) през 1992 г.

3. Печели конкурс за журналисти, работи като репортер и редактор във в. „Хайлайф“ и БНТ.

4. Моделска кариера – три години е работила като модел в София и Виена.

5. Водеща на популярни телевизионни предавания, сред които „Папараци“ по bTV.