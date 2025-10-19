За съжаление тъжните събития в света на рок музиката не стихват – след смъртта на Ози Озбърн, гласът на Black Sabbath и на Ейс Фрели, китарист на KISS, идва неочакваната новина и за загубата на Сам Ривърс. Невероятният музикант, който ще бъде запомнен преди всичко като човекът зад бас китарата на ню метъл бандата Limp Bizkit.

Групата сподели тъжната новина чрез пост в социалните мрежи, определяйки Ривърс не само като "просто нашия басист", а като "душата в звука“ и „истинска магия“.

Причината за смъртта на Сам все още не е разкрита.

И докато тъгуваме за музиканта и човека Ривър, отишъл си едва на 48 години, може да си припомним най-значимите моменти от живота му.

Истинското му име е Самюъл Робърт Ривърс. Роден е на 2 септември 1977 г. в Джаксънвил, Флорида.

Започва музикалната си кариера много рано – още като ученик свири на туба в училищна група. Малко по-късно се ориентира към китарата, а след това и към бас китарата – именно учителят му по музика го насърчава в тази посока, виждайки таланта му.

Една случайна среща променя завинаги живота на Сам – той и бъдещия вокалист Фред Дърст на все още несъществуващата група Limp Bizkit се „засичат", докато работят в ресторант в бързо хранене в родния им Джаксънвил. Това води до създаването на първите им общи музикални проекти.

Малко по-късно към тях се присъединява и барабанистът Джон Ото и така, през 1994 г. се появява ню метъл групата Limp Bizkit.

Ривър е най-младият член на бандата – когато излиза първият студиен запис "Three Dollar Bill, Y'all" през 1997 г., той е едва на 19.

Дълги години Ривърс е ключова фигура в Limp Bizkit – той е не основен басист и беквокал, но и на допринася за уникалността на звученето на групата, характерна с неочакваното комбиниране на елементи от хип-хоп, рап, фънк и метъл музиката.

В периода 2015–2018 г. той напуска групата поради сериозни здравословни проблеми. По-късно разкрива публично, че е заради сериозно заболяване на черния дроб, причинено алкохолна злоупотреба. Стига се дори до момент, в който има нужда от трансплантация на черен дроб – това се случва през 2017 г., след което се завръща в групата.

Освен с Limp Bizkit , той има и други странични музикални проекти като формацията Sleepkillers, като успоредно с това си сътрудничи с редица други групи като гост музикант.

През годините борави основно с 5-струннни бас китари от класата на Ibanez, Warwick, Fender. И е споделял, че предпочита да свири „с пръсти, а не с посредник (pick)".

Влиянията му включват класически групи като Black Sabbath и Megadeth, както и бас музиканти от фънк/рок средите.

В деня преди да напусне този свят, Ривърс публикува в Instagram поздравително видео по повод 25-ия юбилей на албума „Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water“. Към него музикантът остави краткото, но изпълнено с много съдържание послание: "Нищо друго, освен любов."

