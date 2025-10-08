Роден с име, създадено сякаш специално за сцената, Бруно Марс, който днес навършва 40 години, е не само харизматичен изпълнител, но и талантлив автор на песни, продуцент и мултиинструменталист. Многобройните му номинации и десет награди „Грами“ свидетелстват за един несъмнен талант, разказва за живота и кариерата на музиканта специализираният портал Allmusic.com.

Внасяйки модерен поп нюанс в стилове като класически рокендрол и аренби, ню уейв и реге, Марс става известен през 2010 г. Тогава името му се появява на или близо до върха на класацията Billboard Hot 100 с Nothin' on You на B.o.B, неговата собствена Just the Way You Are и Forget You на CeeLo Green, като и трите песни са писани и продуцирани с негово участие.

Тези хитове, заедно с мултиплатинения дебютен албум на Марс Doo-Wops & Hooligans, носят на музиканта общо 13 номинации за "Грами" и приз за мъжко вокално поп изпълнение. Това обаче е само началото на шеметна кариера за артиста от Хавай, който освен забележителен вокалист владее също така ударните инструменти, баса, китарата и пианото.

Роден като Питър Ернандес през 1985 г. в Хонолулу, Хавай, с филипински и пуерторикански корени, Бруно Марс дължи псевдонима си на комбинацията между първото име на известен кечист и Червената планета. Музикантът започва кариерата си още на 4-годишна възраст, като фронтмен на групата на чичо си, превръщайки се в най-младия имитатор на Елвис в Оаху. Десет години по-късно той се превъплъщава като Краля на попа, Майкъл Джексън, в рамките на шоуто „Легенди на концерт“, припомнят от Allmusic.com.

След като завършва гимназия през 2003 г., той последва съвета на чичо си и се мести в Калифорния, за да се занимава с музикална кариера. Там среща автора на песни Филип Лорънс, който убеждава Марс да опита да пише песни за други изпълнители. Двамата се наричат ​​Smeezingtons и са съавтори на песента на Бренди Long Distance. Дуото постига първия си хит номер едно през 2009 г., когато си сътрудничат за песента на Фло Райда Right Round.

След 2010 г. Марс също така започна да издава собствени композиции, започвайки с първия си EP (миниалбум) през май 2010 г. - It's Better If You Don't Understand. Doo-Wops & Hooligans, дебютният му дългосвирещ албум, се появява по-късно същата година и бързо реализира сингъл номер едно - Just the Way You Are. Марс отново достигна номер едно с Grenade и остава в Топ 10 с The Lazy Song и It Will Rain.

През 2012 г. Марс е музикален гост в Saturday Night Live, дебютирайки с песни от предстоящия си албум. Албумът Unorthodox Jukebox, комбиниращ различните жанрове, е издаден по-късно през годината и включва оглавяващия класациите сингъл Locked Out of Heaven, заедно с продукция на Марк Ронсън, Diplo и други артисти. Locked Out of Heaven оглавява класацията Hot 100 и парчето достига място номер две в САЩ. Вторият сингъл When I Was Your Man също заема първо място в класациите, а по-късно целият албум завоюва награда "Грами" за най-добър поп вокален запис, пише още БТА.

Големите успехи правят Бруно Марс закономерен гост на една от най-престижните концертни сцени в света - шоуто на полувремето за Super Bowl XLVIII, където той се изявява редом с Red Hot Chili Peppers през 2014 г. По-късно Марс се включва в Uptown Funk на Марк Ронсън - песен, която двамата написват в съавторство и която е сред най-популярните сингли за годината. Парчето оглавява класациите по целия свят (става шестата песен номер едно на музиканта) и печели няколко награди "Грами", включително за „Запис на годината“.

През 2016 г. Марс се завръща с друг хит с фънк привкус, 24K Magic, и едноименен албум, донесъл по-късно награда „Грами“ на музиканта от Хавай. С влияния от соул, фънк и аренби от 90-те, 24K Magic достига второ място в Billboard 200 и популяризира седмия голям хит на Марс, That's What I Like, както и песните Finesse с рапърката Карди Би и Versace on the Floor, която бива издадена по-късно и в ремиксирана версия от известния диджей Давид Гета.

В началото на 2021 г. Марс си партнира отново с Андерсън Паак в проекта Silk Sonic за европейския етап от турнето 24K Magic World Tour. След като издават първия си сингъл Leave the Door Open през март, дуото дебютира по телевизията с изпълнение на наградите "Грами" през 2021 г. През следващата година двамата доминират церемонията по наградите "Грами", грабвайки призовете за "Запис на годината", "Песен на годината", "Най-добро R&B изпълнение" и "Най-добра R&B песен" за Leave the Door Open. През същата година дуото се завръща в ефира с кавър на класиката на Con Funk Shun от 1982 г. Love's Train.

През 2024 г. Марс пусна на пазара още две колаборации с популярни поп изпълнители. Die with a Smile е съвместен проект със звездата Лейди Гага, който осигурява на двамата награда "Грами" за най-добър поп дует/група, а през октомври следва и участието на Бруно Марс в APT - хитовия сингъл на южнокорейската изпълнителка Розе, обобщават от Allmusic.com.

