Докато повечето деца ходят на училище - и учат буквите и таблицата за умножение, Уайлдър Макгроу обикаля света. И още на седем години е посетил всичките седем континента на планетата, включително Антарктида.

Това постижение не е част от някакъв предварително изготвен план, категорично е майката на Уайлдър - пътешественикът и писател Джорди Липе-Макгроу. „Всичко започна случайно – докато постепенно не се превърна в семейна мисия“, разказва 39-годишната жена пред The Post. „Просто пътувахме, защото това сме ние и това обичаме.“

Моментът на осъзнаване

Това се случва, когато Уайлдър е на пет години. Джорди и съпругът ѝ Рос Макгроу, небрежно отбелязват местата, които са посетили със сина – и преди поредното предстоящо пътуване, осъзнават, че той вече е посетил пет континента.

„Съпругът ми погледна списъка и каза: „Е, можем просто да го завършим“, спомня си Джорди.

Роден да пътува

Уайлдър е едва на осем седмици, когато семейството заминава за Португалия - през август 2018 г. Следват Карибските острови, Канада и Мексико още преди втория му рожден ден. Семейството посещава и Карибите, Коста Рика, Дубай и Замбия на 4 години, а след това обикалят Европа.

Така до ноември, 2024 г. Антарктида остава „последният фронт“.

За Липе-Макгроу пътуването до ледените земи е дълбоко лично. Тя посещава Антарктида докато е бременна в петия месец с Уайлдър. Връщането с него седем години по-късно ѝ се сторило „като затваряне на кръг, който не знаехме, че сме отворили.“

Пътуване през скръбта

Пътешествията не са просто приключение за Липе-Макгроу – те са и начин за оцеляване. През 2010 г. тя преживява дълбока загуба, когато баща ѝ, лекар и пилот, загивс в самолетна катастрофа. За известно време тя остава парализирана от страх от летене.

„Но вместо да се отдръпна и да затворя вратата пред света, открих, че движението е това, което ми помага да се чувствам отново жива,“ казва тя. „И реших, че искам синът ми да види света като достъпен, а не плашещ.“

Въпрос на егоизъм?

Родители, които често пътуват с малки деца, обичайно отнасят критика. Тя е свързана с упреци за нарушаване режима на детето, рутината му и особено с идеята, че „то така или иначе няма да запомни нищо“. И като цяло да обвинявани в егоизмът и право на привилегия.

Според клиничния психолог Майкъл Ветер истината е много по-сложна. „От гледна точка на развитие, малките деца могат да получат значителни ползи от пътуванията“, споделя той. "Преживяванията оформят „невронната архитектура, емоционалната регулация, сетивната интеграция и модели на привързаност“.

И все пак, ако пътуването е прекалено натоварващо или напрегнато, системите за регулиране на стреса на малките деца могат да бъдат „претоварени,“ водейки до нарушения на съня, раздразнителност или регресия.

Идеалният вариант, според специалиста, е „съобразеното пътуване“, което означава родителите да забавят темпото, да защитават съня, да позволяват почивка и да остават емоционално присъстващи.

