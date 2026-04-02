Педро Паскал е актьор, чийто успех не идва изведнъж, а е резултат от дълги години усилия, търпение и отдаденост. Роден в Чили, той напуска родината си още като дете и израства в Съединените щати. Именно там открива любовта си към актьорството и решава да се посвети на тази професия.

След като завършва театрално образование, Паскал започва бавно да гради кариерата си. В продължение на години се появява в епизодични роли в популярни сериали като „Бъфи, убийцата на вампири“ и „Закон и ред“, без да успее да привлече сериозно внимание и някак все остава в сянка. Въпреки това не се отказва и продължава да работи упорито, вярвайки в своя шанс. И когато си търпелив и упорит - мечтите се сбъдват!

Големият пробив!

Истинският му пробив в киното идва с участието му като Оберин Мартел в "Game of Thrones". Силното му екранно присъствие и запомнящата се игра бързо го превръщат в един от любимите герои на зрителите. От този момент нататък кариерата му тръгва стремително нагоре. Следват значими роли като Джоел в „The Last of Us: Последните оцелели“ и мистериозният ловец в The Mandalorian, които затвърждават мястото му сред водещите актьори в индустрията.

Днес Педро Паскал е един от най-разпознаваемите актьори в Холивуд - известен е с талант, но и със забележително чувство за хумор. Ето някои любопитни факти за живота му:

Пълното му име е Хосе Педро Балмаседа Паскал.

Роден е през 1975 г. в Сантяго, Чили.

Родителите му са Вероника Паскал и Хосе Балмаседа.

Семейството му напуска Чили поради режима на Аугусто Пиночет, когато Педро е малък.

Израства в Ориндж Каунти, Калифорния, и Сан Антонио, Тексас.

Има брат Нико Паскал и две сестри – Хавиера Балмаседа и Лукс Паскал.

Участва в сериала „The Last of Us: Последните оцелели“, въпреки ограничения заради снимките на друг HBO сериал.

Сред известните му филми са „Жената чудо 1984“ (2020 г.) и „Гладиатор II“.

Бъдещите му проекти включват Star Wars: The Mandalorian and Grogu и „Отмъстителите: Денят на страшния съд“.

В личния живот му се споменава връзка с бившия футболист Рафаел Олара , макар актьорът да пази личното си пространство.

Състоянието му се оценява на около 10 милиона долара .

. Бил е плувец, но е изоставил тази своя страст заради актьорството.