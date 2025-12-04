Вероятно мнозина от нас помнят бразилската романтична поредица „От обич“. Сериалът проследяваше историята на една майка и нейната дъщеря – поставени в центъра на драматични събития, пораждащи сложни взаимоотношения.

Главните роли в поредицата бяха поверени на актрисите Режина и Габриела Дуарте, които и в реалността са майка и дъщеря.

И въпреки че именно ролята на Едуарда превърна младата и току що прохождаща актриса Габриела в международна звезда, години след това тя се опитваше да се оттърси както от образа на екранната си героиня, така и от сянката на майка си.

Снимка: instagram/gabidu

Габриела дори е споделяла, че „трудно е пораснала“. А като причина за това посочва именно Режина, която винаги прекалено много е „бдяла“ над нея.

Днес обаче 51-годишната Габриела е помъдряла и напълно самостоятелна. Вероятно защото самата тя е майка, при това на вече пораснали деца – Мануела (19) и Фредерико (14).

„Майчинството ме направи по-отговорна”, категорична е Габриела. И допълва, че с Режина, която през февруари ще навърши 79 години, вече се разбират чудесно. „Сега сме равни, партнираме си както в живота, така и в професията.“

През 2002 г. актрисата сключва брак с фотографа Хайро Голфлус, който е и бащата на двете ѝ деца. Преди три години обаче двамата се разделят.

Снимка: instagram/gabidu

Наскоро Габриела започна нов етап в кариерата си, представяйки първия си моноспектакъл „O Papel de Parede Amarelo e Eu“. Той е вдъхновен от класическото произведение на американската писателка и хуманист Шарлот Пъркинс Гилмън, което разглежда теми като женска идентичност, психическо здраве и обществен контрол — които остават винаги актуални.

В скорошно интервю тя обяснява, че този проект отразява стремежът ѝ към „авторство“ и независим артистичен път. И ѝ помага да се отдели от образа „дъщерята на Реджина Дуарте“ и да изгради собствена идентичност.

По-рано тази година Габриела издаде и автобиографията си „Eu, Gabriela. Entre memórias, identidade e personagens“. В нея тя открито говори за детството и кариерата си. И отново прави ревизия на миналото си - не като „дъщеря“ на известна актриса, а като самостоятелна личност.

Снимка: instagram/gabidu

Във видеото - да си припомним моменти от обичания сериал "От обич":

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK