Николета Лозанова и половинката ѝ Ники Михайлов преживяха тежък личен момент – преди по-малко от месец те загубиха един от най-близките си хора в лицето на Боби Михайлов.

Тогава, бизнесдамата и инфлуенсър сподели трогателно послание в социалните мрежи за великия български футболист, на който е кръстена дъщеря ѝ. „Искам да те запомня завинаги така - усмихнат. Борислава носи твоето име. И носи твоята светлина. И всеки път, когато я погледна, виждам теб. Ти оставаш с нас. Завинаги.“

И от поредицата снимки, които Николета сподели в последните часове във Facebook профила си, може сами да уловим приликата между двегодишното момиченце и неговия дядо.

Николета и Борислава позират на фона на красива средиземноморска вила. С тях, разбира се, е и Ники Михайлов – и по всичко изглежда, че семейството е решило да направи своето малко бягство и да намери миг покой и разтуха след тежките преживявания.



Особено затрогваща е снимката, която показва нежните отношения между баща и дъщеря – двамата са близо един до друг, поднесли устнит за целувка.





Двойката е сравнително дискретна по отношение на личния си живот и най-вече на Борислава – и рядко публикува снимки на дъщеря си. Или ако го прави, кадрите само леко загатват за чаровното излъчване на малкото момиче.

И това е обяснимо - Борислава е дълго чакано дете, плод на много надежди, сълзи и борба. В своя лична изповед, Николета е споделяла колко труден е бил пътят им към родителството. Но най-важното днес е, че мечтата се е превърнала в реалност – когато на 10 март 2024 г. се появява Борислава.