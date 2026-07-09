Има хора, които не просто пишат думи – те оставят частица от себе си във всяка една от тях. Надежда Захариева бе от онези редки творци, чиито стихове се усещат със сърцето. Тя умееше да разказва за живота - с нежност, мъдрост и дълбоко разбиране към човешката душа.

Поетесата напусна този свят днес, на 81-годишна възраст. Но тя ще остане завинаги в сърцата на поколения българи, които откриваха в нейната поезия любовта, болката, надеждата и онези малки човешки истини, които често остават неизказани.

Надежда Захариева пишеше за любовта не като за приказка, а като за път, изпълнен с изпитания, болка, прошка. Нейната лична любовна история бе необикновена - беше съпруга и най-близък човек на големия поет Дамян Дамянов.

Надежда Захариева често напомняше, че поетът има мисия на този свят - да съхранява човешкото и да оставя след себе си думи, които да живеят вечно. Нека си припомним някои от емблематичните и силни послания, които поетесата ни завеща.

„Всеки ден може да бъде велик, но това зависи от нас.“

„Доброто е най-голямото наказание за тези, които са ни направили зло.“

"Любовта е да раздаваш душата си без жал и мигом да забравяш какво кому си дал."

„Не забравяйте, че имате разум! Бъдете живи и здрави, ценете живота и здравето."

„Човек не бива да губи надежда, но не сляпата надежда, а онази, за която св. Августин Блажени казва, че е „гняв и храброст“. Гняв срещу статуквото и храброст, за да се преборим с него."

Снимка: instagram/med.za.dushata