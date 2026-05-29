Докато повечето абитуриентки мечтаят за бляскави рокли, обсипани с кристали и пайети, 18-годишната Ивана Минчева от село Българене избира нещо различно – рокля, вдъхновена от българския фолклор, украсена с шевици, гайтан и традиционни мотиви. Младото момиче завършва СУ „Стоян Заимов“ в Плевен и тази година се превърна в една от най-коментираните абитуриентки в социалните мрежи. Причината не е просто красивата ѝ визия, а посланието, което стои зад нея.

„Исках роклята ми да бъде не просто красива, а да носи смисъл и послание. Българският фолклор е нещо много силно и красиво, което носим в себе си като народ. Реших, че точно в този важен ден искам да покажа уважение към корените си“, разказва Ивана пред Ladyzone.bg.

„Истинската красота е да бъдеш различен“

За Ивана изборът на рокля не е труден. Макар да харесва съвременната мода, тя е убедена, че стойността на една визия не се измерва само с външния ѝ блясък.

„Виждала съм много красиви модерни рокли, но за мен истинската красота е в това да бъдеш различен и да носиш нещо със стойност. Исках визията ми да се запомни не само с външност, а и с идея“, казва тя.

Любовта към българските традиции не е случайна. От малка се занимава с народни танци и вярва, че фолклорът е жива връзка между поколенията.

„Смятам, че българските традиции живеят в нас. Те са част от това кои сме“, споделя зрелостничката.

Шевици със символика и за защита

Всяка бродерия върху роклята носи значение.

„Българските шевици символизират здраве, сила, любов, щастие и закрила. За мен те не са просто украса, а част от историята и идентичността ни“, разказва Ивана.

Впечатление прави и традиционният накит върху главата ѝ – прочелник с пендари.

Според народните вярвания блясъкът на металните монети и звукът, който издават, предпазват от уроки и лоши сили. В миналото броят на пендарите показвал и благосъстоянието на семейството.

„Този накит действа като амулет, който пази жената, когато е в центъра на вниманието“, обяснява Ивана.

Три седмици работа по роклята

Зад впечатляващата визия стои дизайнерката Краси Иванова, която изработва роклята специално за абитуриентката.

„Работих по роклята близо три седмици – от проектирането на бродериите до крайния резултат. Първоначално имах друга идея, но Ивана държеше да присъства гайтан и се съобразих с желанието ѝ“, разказва дизайнерката.

Именно тогава се ражда идеята основният мотив да бъде канатицата – един от най-разпознаваемите символи в българската орнаментика.

„Канатицата символизира защита, дълголетие и хармония. Това беше водещият елемент в проекта“, допълва тя.

Най-трудна се оказва изработката на индивидуалните бродерии.

„Всяка бродерия беше проектирана специално за тази рокля. Първо се създава дигитален файл за машинната бродерия, а след това започва същинската работа. Гайтаните също са изработени ръчно върху фигурите, което изисква много време и прецизност“, разказва Краси Иванова.

По думите ѝ подобен модел би струвал между 1000 и 1200 евро в зависимост от сложността на бродериите и индивидуалния дизайн.

Реакциите, които Ивана не е очаквала

Още преди роклята да бъде готова, Ивана получава подкрепата на своето семейство. Но истинската изненада идва по време на бала и след него.

„Получих стотици позитивни коментари. Хората ми пишеха, че се гордеят да виждат млади хора, които пазят българското и показват традициите ни по модерен и красив начин“, разказва тя.

„Когато видях реакцията на хората и осъзнах, че съм докоснала толкова много сърца, изпитах истинско щастие и гордост“, споделя абитуриентката.

Мечтае да стане лекар

След бала Ивана гледа уверено към бъдещето. Голямата ѝ мечта е да продължи образованието си в медицински университет.

„Искам да уча медицина, да помагам на хората и да се развивам като личност“, казва тя.

А посланието, което оставя след себе си, е повече от ясно:

„Младите хора могат да бъдат модерни, без да забравят корените си. Българската култура е нещо изключително красиво и ценно и трябва да се гордеем с нея.“

