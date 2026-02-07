На 7 февруари 1972 г. в малкия град Червен бряг се ражда един от най-обичаните и разпознаваеми имена на българската развлекателна сцена – Любомир Нейков. Днес той навършва 53 години, а за мнозина неговото име е синоним на хумор, интелигентна сатира и истински артистичен талант.

Пътят към сцената - от техник до актьор

Преди да се срещне с театъра и телевизията, Нейков учи в Техникум по електротехника в родния си град. След това продължава образованието си в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, където през 1998 г. се дипломира в специалност „Куклено актьорско майсторство“ в класа на проф. Румен Рачев.

Комедийна революция

Любо Нейков придоби популярност сред българската публика с участието си в култовото „Шоуто на Слави“ още в края на 90-те. Там той става част от актьорския състав заедно с Краси Радков и Виктор Калев, където с особено внимание към детайла пресъздава множество комични персонажи и имитации на известни личности – от политически фигури до абсурдни образи.

„Комиците“

През 2007 г. Нейков предприема следващата важна крачка – става част от актьорския състав на комедийното шоу “Комиците”, продуцирано от продуцентска компания „Dream Team Productions”, в която е съсобственик с Евтим Милошев.

„Комиците“ бързо се превръща във феномен за българския ефир – шоу, което не само разсмива, но и въвежда нов стил на телевизионен хумор, базиран на характерни образи, скечове и социална сатира. За много зрители това остава една от най-любимите комедийни продукции от началото на XXI век до днешна дата.

Емблематични роли

Една от най-емблематичните роли в кариерата на Нейков е тази на кмета Рангел Чеканов в хитовия сериал „Столичани в повече“ – продукция на bTV Media Group и „Dream Team Productions”, която се радва на многобройни сезони и голяма публика.

Гледаемостта на сериала често достига рекордни нива, а образът на Чеканов остава сред най-обичаните и запомнящи се в българския телевизионен фолклор.

Заснема филми за голям екран със световни имена като Мариса Томей, Джоан Кюсак и Джон Кюсак и др.

Сред филмите, в които участва, са „В ефир 1”, „В ефир 2”, „Коледата е възможна”, „Разследване”, „Спартак”, „Меучи”, „Рин Тин Тин”, „Бранд Хаузър”, „War In” и „Мисия Лондон”.

Снимка: Иван Абаджиев

Озвучава роли в анимационните филми „Великолепната Четворка”, „Братът на Мечока”, „Гарфийлд” 1 и „Гарфийлд” 2.

Театърът

Актьорът не оставя театъра на заден план – в неговото портфолио присъстват спектакли като:

„Двубой“

„г-н Пунта и неговия слуга Мати“

„Януари“

„Големанов“ и „Вражалец“

и „Изобретателната влюбена“ и „Аладин и вълшебната флейта“

Снимка: Иван Абаджиев

