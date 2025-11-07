Племенникът на Майкъл Джексън, Джаафар Джаксън, е този, който играе поп легендата Майкъл Джексън в дългоочаквания филм. 29-годишният Джаафар - син на брата на Майкъл Джърмейн и Алехандра Женевиев, е подписал договор да се присъедини към филма през 2023 г. "За мен е чест и благодарност да вдъхна живот на историята на моя чичо Майкъл.На всички фенове по света, ще се видим скоро.", споделя той.

Снимка: Getty Images

"Изумително е колко си приличат Джафар и Майкъл. Пее като него, танцува като него, движи се като него", коментира режисьорът.

Появи се и първата снимка от продукцията, която стартира в края на май 2024. Биографичната лента изследва "сложния човек, превърнал се в Краля на попа. Филмът включва "всички аспекти" от живота на Джексън и забележителните му изпълнения, благодарение на които той стана икона в музикалния свят".

"Пригответе се да видите неговите победи и поражения в живота по един невероятен начин - ще ви покажем и сложния му характер, и изключителния му гений", споделиха тогава продуцентите.





Подобно на чичо си Джаафар се изявява от ранна детска възраст и започва да пее и да танцува на 12 години. През 2019 г. той издава дебютния си сингъл "Got Me Singing". Ролята на Краля на попа в "Майкъл" ще бъде неговият актьорски дебют.





Снимка: Getty Images

Актьорът Майлс Телър също претърпява драматично преобразяване за предстоящия биографичен филм "Майкъл". Звездата от "Топ Гън" шокира феновете, след като трейлърът на филма се завъртя в мрежата. 38-годишният Телър участва във филма като Джон Бранка, бивш адвокат и мениджър на Майкъл. За да заприлича на него, актьорът е с по-дълга коса и носи протези, които променят формата на лицето му.

Актьорският състав включва още Колман Доминго, който играе бащата на Майкъл, Джо Джаксън, Ния Лонг като майка му, Катрин Джаксън, Джесика Сула като сестра й, ЛаТоя Джаксън, и др.

Снимка: Getty Images

Кой е двойникът на Майкъл Джексън - вижте във видеото.