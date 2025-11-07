Племенникът на Майкъл Джексън, Джаафар Джаксън, е този, който играе поп легендата Майкъл Джексън в дългоочаквания филм. 29-годишният Джаафар - син на брата на Майкъл Джърмейн и Алехандра Женевиев, е подписал договор да се присъедини към филма през 2023 г. "За мен е чест и благодарност да вдъхна живот на историята на моя чичо Майкъл.На всички фенове по света, ще се видим скоро.", споделя той.
"Изумително е колко си приличат Джафар и Майкъл. Пее като него, танцува като него, движи се като него", коментира режисьорът.
Появи се и първата снимка от продукцията, която стартира в края на май 2024. Биографичната лента изследва "сложния човек, превърнал се в Краля на попа. Филмът включва "всички аспекти" от живота на Джексън и забележителните му изпълнения, благодарение на които той стана икона в музикалния свят".
Актьорът Майлс Телър също претърпява драматично преобразяване за предстоящия биографичен филм "Майкъл". Звездата от "Топ Гън" шокира феновете, след като трейлърът на филма се завъртя в мрежата. 38-годишният Телър участва във филма като Джон Бранка, бивш адвокат и мениджър на Майкъл. За да заприлича на него, актьорът е с по-дълга коса и носи протези, които променят формата на лицето му.
Актьорският състав включва още Колман Доминго, който играе бащата на Майкъл, Джо Джаксън, Ния Лонг като майка му, Катрин Джаксън, Джесика Сула като сестра й, ЛаТоя Джаксън, и др.
Кой е двойникът на Майкъл Джексън - вижте във видеото.