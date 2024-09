Тито Джексън, който беше част от поп групата Jackson 5, почина на 70-годишна възраст. Той беше третото от девет деца, включително световните звезди Майкъл и Джанет Джексън.

„С натежали сърца съобщаваме, че нашият любим баща, член на Залата на славата на рокендрола Тито Джексън вече не е сред нас.

Шокирани сме, натъжени сме и с разбити сърца. Баща ни беше невероятен човек, който го беше грижа за всички и тяхното благосъстояние“, написаха синовете му Ти Джей, Тадж и Тарил.

Групата Jackson 5 включваше братята Джаки, Тито, Джърмейн, Марлон и Майкъл. Семейната група, която беше включена в Залата на славата на рокендрола през 1997 г., създаде няколко хита през 70-те години на миналия век, включително ABC, I Want You Back и I’ll Be There.

Снимка: Getty Images

Jackson 5 се превърна в едно от най-големите имена в музикалната индустрия под ръководството на баща им Джо Джаксън, стоманолеяр и китарист, който издържа съпругата си и деветте си деца в Гари, Индиана. Когато музикалната кариера на семейството се разраства, те се местят в Калифорния.

Снимка: Getty Images

Братята на Тито започнаха солови кариери, включително Майкъл, който се превърна в един от най-големите изпълнители в света. Той почина на 50-годишна възраст на 25 юни 2009 г.

Снимка: Getty Images

Тито Джексън беше последният от деветимата братя и сестри, издал солов проект с дебюта си от 2016 г. „Tito Time“. Той пусна песен през 2017 г. – One Way Stree. През 2019 г. обяви, че работи по втория си албум.

Снимка: Getty Images

Джексън съобщи, че се е въздържал от преследването на солова кариера, защото е искал да се отдаде на отглеждането на тримата си синове: Ти Джей, Тадж и Тарил, които създадоха собствена група – 3T. На уебсайта на Джексън има линк към песен на групата заедно със Стиви Уондър, озаглавена Love One Another.

Тито Джексън беше надживян от братята си Джърмейн, Ранди, Марлон и Джаки, сестрите си Джанет, Реби и Латоя и майка си Катрин. Баща им почина през 2018 г.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Източник: БГНЕС