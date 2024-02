Започнал като режисьор на реклами, музикални видеоклипове и ленти от постмодерното филмово движение, известно като "гръцката странна вълна", днес Йоргос Лантимос е сред най-обсъжданите имена в Холивуд. Талантива операторска работа, невъзмутима актьорска игра, дързък сценарии и език – това са само малка част от запазените марки на Лантимос, с които разписва името си сред топ режисьорите на 21 век. Но как Йоргос Лантимос се превръща в гръцкия феномен, превзел толкова категорично Меката на киното? Ето как.

Снимка: Getty Images

Георгиос „Йоргос“ Лантимос е роден на 23 септември 1973 г. Гръцкият режисьор има редица отличия в актива си, включително награда БАФТА и " Златен глобус", както и номинации за шест награди "Оскар".

Снимка: Getty Images

Ранните филми на Лантимос включват „Моят най-добър приятел“ (My Best Friend, 2001), „Кинета“ (Kinetta, 2005) и „Кучешки зъб“ (Dogtooth, 2009). Последният печели наградата „Необичаен поглед“ (Un Certain Regard) на филмовия фестивал в Кан през 2009 г., с което всички погледи вече са приковани към Йоргос. Знакова за Лантимос е 2015 г., когато преминава от гръцкоезични към англоезични филми.

Снимка: Getty Images

Той получава номинации за „Оскар“ за най-добър оригинален сценарий за „Омарът“ (The Lobster, 2015) и номинации за „Оскар“ за най-добър режисьор и най-добър филм както за „Фаворитката“ (The Favourite, 2018), както и впоследствие за „Клети създания“ (Poor Things, 2023). Последният филм печели и награда "Златен лъв" на 80-ия Международен филмов фестивал във Венеция.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Лантимос е роден в квартал Паграти в Атина на 23 септември 1973 г., син на собственика баскетболиста Антонис Лантимос. Баща му е играл за Pagrati BC и гръцкия национален отбор по баскетбол, като впоследствие работи като баскетболен треньор в училище, а Йоргос е отгледан предимно от майка си.

След като завършва образованието си в основното училище, той записва да учи бизнес администрация. Също така Йоргос тръгва по стъпките на баща си в баскетбола, като се включва към отбора Pagrati BC, но спира да играе, след като това пречи на бизнес обучението му - което в крайна сметка той прекъсва, за да учи филмова и телевизионна режисура в Гръцкото училище за кино и телевизия "Ставракос" в Атина.

Снимка: Getty Images

През 90-те години Лантимос режисира поредица от видеоклипове за гръцки танцови театрални компании. От 1995 г. той режисира телевизионни реклами, музикални видеоклипове, късометражни филми и експериментални театрални пиеси. Той също така участва в творческия екип зад церемониите по откриването и закриването на Летните олимпийски игри в Атина през 2004 г.

Филмовата кариера на Лантимос в игралното кино започва с филма от 2001 г. „Моят най-добър приятел“, който режисира съвместно с Лакис Лазопулос, както и експерименталния филм „Кинета“, чиято премиера е на филмовия фестивал в Торонто през 2005 г.

Снимка: Getty Images

Третият му игрален филм - психологическата драма „Кучешки зъб“, печели наградата „Необичен поглед“ на филмовия фестивал в Кан през 2009 г. и е номиниран за най-добър чуждоезичен филм на 83-тата церемония по връчване на наградите на Академията. Асошиейтед прес описва филма като „смущаващ и на моменти изненадващо брутален, но с остра искреност и характерна атмосфера“.

През 2010 г. Лантимос се запознава и започва да излиза с гръцко-френската актриса Ариан Лабед. Двамата се женят през 2013 г., като живеят в Лондон от 2011 г. до 2021 г., но в момента двойката пребивава основно в Атина.

Снимка: Getty Images

Четвъртият игрален филм на Йоргос – „Алпи“ (Alps, 2011), печели наградата Osella за най-добър сценарий на 68-ия Международен филмов фестивал във Венеция. „Ню Йорк Таймс“ описва филма като "обезпокояващ нашето усещане за това какво е нормално и обичайно в човешките взаимодействия."