Какво е важно да знаете за хипотиреоидизма

Реалистични очаквания към лечението

Митове и истини относно състоянието

Представете си, че метаболизмът ви работи на забавен каданс. Чувствате се постоянно уморени, качвате килограми без видима причина и студът ви пронизва дори когато другите са с тениски. Това е реалността за милиони хора с хипотиреоидизъм.

Статистиката е красноречива – жените страдат от това състояние 5 до 8 пъти по-често от мъжете. Причината? Малка жлеза с формата на пеперуда в основата на шията не произвежда достатъчно хормони. Звучи просто, но последиците засягат целия организъм.

В следващите редове ще разгледаме какво точно причинява хипотиреоидизма и защо се появява при толкова много хора. Ще разберете и как продукти като Sarita+ могат да подпомогнат лечението – разбира се, заедно с медицинската терапия, а не вместо нея.

Какво представлява хипотиреоидизмът

Щитовидната жлеза е малка, но “мощна”. Тя произвежда два основни хормона – тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), които са като главния диригент на метаболитния оркестър в тялото ви. Те контролират колко бързо изгаряте калории, колко енергични се чувствате, как бие сърцето ви и дори как работи мозъкът ви.

При хипотиреоидизъм този диригент “е заспал” на поста си. Щитовидната жлеза не успява да произведе достатъчно хормони, и целият организъм започва да работи все по-бавно и по-бавно. Представете си компютър, който работи на икономичен режим – всичко се случва, но много по-мудно от нормалното.

Симптомите – тихи, но упорити сигнали

Коварното при хипотиреоидизма е, че симптомите се прокрадват постепенно. Първоначално може да ги отдадете на стреса или възрастта. Но ето кои са най-честите предупредителни знаци:

Умората, която не минава – спите по 10 часа и пак се будите изтощени.

– спите по 10 часа и пак се будите изтощени. Качване на килограми – ядете същото, движите се колкото преди, но везната упорито показва повече.

– ядете същото, движите се колкото преди, но везната упорито показва повече. Вечният студ – ръцете и краката ви са постоянно ледени, сякаш тялото ви не може да се стопли.

– ръцете и краката ви са постоянно ледени, сякаш тялото ви не може да се стопли. Кожата и косата страдат – кожата става суха, а косата започва да пада повече от нормалното.

– кожата става суха, а косата започва да пада повече от нормалното. Червата също забавят темпо – запекът става постоянен спътник, храносмилането се влошава.

– запекът става постоянен спътник, храносмилането се влошава. Мъглата в главата – концентрацията е трудна и забравяте неща

– концентрацията е трудна и забравяте неща Пулсът пада под нормалното

При възрастните хора симптомите често се объркват с нормалното стареене. При жените в детеродна възраст хипотиреоидизмът може да повлияе менструалния цикъл, затрудни забременяването или усложни бременността.

Какво се случва, ако не се лекува

Нелекуваният хипотиреоидизъм не е за подценяване. С времето може да доведе до сериозни проблеми:

Сърцето страда първо – “лошият” холестерол се покачва и рискът от инфаркт и сърдечна недостатъчност расте.

– “лошият” холестерол се покачва и рискът от инфаркт и сърдечна недостатъчност расте. Нервите също страдат – могат да се появят болки и мравучкане в ръцете и краката.

– могат да се появят болки и мравучкане в ръцете и краката. В най-тежките случаи може да се развие микседем – рядко, но животозастрашаващо състояние, при което температурата на тялото пада опасно ниско и човекът може да изпадне в кома.

– рядко, но животозастрашаващо състояние, при което температурата на тялото пада опасно ниско и човекът може да изпадне в кома. За бременните жени рисковете са още по-големи – от спонтанен аборт до вродени проблеми при бебето.

Защо се появява хипотиреоидизмът

Най-честият виновник за това състояние е тирeоидитът на Хашимото. При това автоимунно заболяване собствената ви имунна система решава, че щитовидната жлеза е враг и започва да я атакува. Представете си армия, която по грешка обстрелва собствената си база – резултатът е постепенно разрушаване на жлезата и намаляване на хормоналната продукция.

Процесът е бавен и може да продължи години, преди симптомите да станат забележими. Затова много хора живеят с Хашимото, без дори да подозират.

Храненето има значение

Без йод щитовидната жлеза просто не може да произвежда хормони. В миналото недостигът на йод е бил огромен проблем, водещ до гуша и кретенизъм. Днес, благодарение на йодираната сол, това е по-рядко в развитите страни, но все още съществува.

Но йодът не е единственият важен елемент. Щитовидната жлеза се нуждае от цял екип от помощници:

Селенът участва в превръщането на неактивния Т4 в активния Т3 хормон.

участва в превръщането на неактивния Т4 в активния Т3 хормон. Цинкът участва директно в производството на хормони.

участва директно в производството на хормони. Витамин D – изследванията показват, че голям процент от хората с хипотиреоидизъм имат и недостиг на този витамин.

– изследванията показват, че голям процент от хората с хипотиреоидизъм имат и недостиг на този витамин. Витамин В12 – липсата му е честа при проблеми със щитовидната жлеза и усилва умората и мозъчната мъгла.

– липсата му е честа при проблеми със щитовидната жлеза и усилва умората и мозъчната мъгла. Желязото – анемията и хипотиреоидизмът често вървят заедно.

Лекарства и медицински процедури

Понякога самото лечение на други заболявания може да навреди на щитовидната жлеза. Литият, използван при биполярно разстройство, е известен виновник. Някои лекарства за сърдечни заболявания (амиодарон) също могат да доведат до хипотиреоидизъм.

Ако сте имали лъчетерапия в областта на главата или шията, щитовидната жлеза е възможно да е засегната. Хирургичното отстраняване на част или цялата щитовидна жлеза води до хипотиреоидизъм. В редки случаи проблемът може да идва от хипофизата – главния командир на хормоналната система.

Начинът на живот, стресът и гените

Съвременният начин на живот не е приятел на щитовидната жлеза. Хроничният стрес я изтощава, недоспиването я обърква, а заседналият живот влошава всичко.

Бременността и периодът след раждането са особено уязвими моменти. Някои жени развиват следродилен тиреоидит – временно възпаление на щитовидната жлеза, което при част от тях преминава в постоянен хипотиреоидизъм.

Ако майка ви, баба ви или леля ви имат проблеми със щитовидната жлеза, вероятността и вие да развиете такива е по-висока. Генетиката не е присъда, но е важен рисков фактор.

Как се лекува и какво да очакваме

Хормонозаместителната терапия – основата на лечението

Лечението на хипотиреоидизма всъщност е доста просто на теория – даваме на тялото хормоните, които то не може да произведе само.

Левотироксинът е синтетична версия на хормона Т4 и е златният стандарт в лечението. Приема се сутрин на гладно, обикновено половин час преди закуска. Дозата е индивидуална – започва се внимателно и се коригира на всеки 6-8 седмици според кръвните изследвания, докато се намери точната доза за вас.

Важно е да знаете – това не е временно лечение. В повечето случаи левотироксинът се приема доживот, но не се притеснявайте – с правилната доза ще се чувствате напълно нормално.

Sarita+ – природната подкрепа

Sarita+ е продукт, разработен да подкрепя нормалната функция на щитовидната жлеза при хипотиреоидни състояния. Формулата съдържа подбрана комбинация от аминокиселини, микроелементи, витамини и растителни екстракти, които подпомагат производството на тиреоидни хормони и борят симптомите на хипотиреоидизъм като умора, напълняване и потиснатост.

Sarita+ може да се използва като съпътсваща или основна терапия при хипотиреодизъм, включително и тиреодит на Хашимото и субклиничен хипотиреодизъм. Може да го намерите по аптечната мрежа и онлайн.

Редовният контрол е ключов

След като дозата се нагласи, проверките стават по-редки. Първоначално лекарят ще иска да ви вижда на 3 месеца, после веднъж годишно е достатъчно. Основното изследване е TSH – хормонът, който показва дали щитовидната жлеза получава правилните сигнали.

Бременните жени са специален случай – още щом видят двете чертички на теста, дозата обикновено се увеличава с 20-30%. През бременността контролът е по-чест, защото нуждите на тялото се променят.

Храненето като съюзник

Правилната диета не може да излекува хипотиреоидизма, но може значително да подобри самочувствието ви. Ето кои храни са вашите приятели:

За йод залагайте на морски дарове, яйца, кисело мляко и разбира се – йодирана сол в умерени количества.

залагайте на морски дарове, яйца, кисело мляко и разбира се – йодирана сол в умерени количества. За селен си хапвайте бразилски орехи (2-3 на ден са достатъчни), риба тон, сьомга, пилешко месо и гъби.

си хапвайте бразилски орехи (2-3 на ден са достатъчни), риба тон, сьомга, пилешко месо и гъби. За цинк включете говеждо, свинско, пуешко месо, тиквени семки, кашу и леща.

включете говеждо, свинско, пуешко месо, тиквени семки, кашу и леща. За витамин D – мазните риби като скумрия и сьомга, яйчените жълтъци и обогатеното мляко са най-добрите източници.

– мазните риби като скумрия и сьомга, яйчените жълтъци и обогатеното мляко са най-добрите източници. Противовъзпалителните храни също помагат – зехтин, орехи, боровинки, куркума и джинджифил успокояват възпалението в тялото.

Има и храни, с които да внимавате. Суровите кръстоцветни зеленчуци (броколи, карфиол, зеле) съдържат вещества, които пречат на усвояването на йод. Но не се отказвайте от тях – просто ги яжте сготвени, топлинната обработка неутрализира проблемните вещества.

Движението и спокойствието са лекарство

Хипотиреоидизмът забавя метаболизма, но редовното движение може да го раздвижи. Не е нужно да ставате маратонец – 30 минути бърза разходка дневно, плуване или йога са напълно достатъчни. Движението помага и с контрола на теглото, което често е проблем при това състояние.

Стресът е враг на щитовидната жлеза. Медитацията, дълбокото дишане, разходките в природата – всичко, което ви успокоява, помага и на хормоните ви. Сънят е също критичен – старайте се за 7-8 часа качествен сън.

Митовете и истината

"Може ли да се излекува напълно?"

Нека бъдем честни – в повечето случаи отговорът е не. Хипотиреоидизмът обикновено е доживотно състояние, което трябва да се контролира, а не еднократен проблем, който се решава и забравя.

Има няколко изключения. Понякога вирусен тиреоидит причинява временен хипотиреоидизъм, който минава сам. Следродилният тиреоидит при някои жени също е преходен. Ако проблемът е само от липса на йод, възстановяването на нормалния прием може да реши въпроса.

За огромното мнозинство хора с Хашимото или други форми на хипотиреоидизъм, лечението е доживотно. И това не е бреме – с правилната терапия можете да живеете пълноценно, без никакви ограничения.

Хипотиреоидизмът е едно от най-честите ендокринни нарушения, но това не означава, че е непреодолимо. Въпреки че при повечето пациенти пълно излекуване не е възможно, състоянието може да бъде отлично контролирано с правилен подход.

Ключът е в комбинацията: хормонозаместителната терапия остава основата на лечението, но тя работи най-добре, когато се съчетае със здравословен начин на живот и допълваща подкрепа. Продукти като Sarita+ са създадени именно за тази цел – да подкрепят организма в производството на хормони и справянето със симптомите.

Най-важното е да не забравяме: преди всяка промяна в терапията – консултация с вашия лекар. С информираност, последователност и редовен мониторинг, живот с хипотиреоидизъм не означава ограничения, а просто нов баланс, който трябва да намерите.

Често задавани въпроси

Кои храни и лекарства пречат на усвояването на левотироксин и как да ги избегна?

Левотироксинът е “капризен” по отношение на усвояването. Калций (в млечни продукти и добавки), кафето и соевите продукти могат да намалят абсорбцията му с до значително. Решението е просто: изчакайте поне 4 часа между приема на левотироксин и тези продукти. Някои лекарства като антидепресанти, статини и метформин също взаимодействат с хормона. Ето защо левотироксинът се приема сутрин на гладно с чаша вода – 30-60 минути преди закуска и други лекарства.

Безопасно ли е да забременея с хипотиреоидизъм и какви са рисковете за бебето?

Да — с добре контролиран хипотиреоидизъм можете да имате напълно нормална бременност. Стремете се към TSH ≤2.5 mIU/L преди зачеване и се свържете с ендокринолог веднага щом тестът е положителен — дозата обикновено се увеличава с 20–30% още в началото и TSH се проверява на всеки 4 седмици до средата на бременността, след това поне още веднъж.

