Списание Forbes публикува ежегодния си глобален списък 50 Over 50 Global: 2026, в който са включени 50 жени над 50 години – символ на значително влияние в своята област и пример за лидерство, амбиция, талант и принос за социална промяна.

Тази класация обхваща жени от 36 държави и територии, активни в различни сектори като бизнес, наука, изкуство и политика – като подчертава, че възрастта не е пречка за постигане на значими успехи.

Какво представлява 50 Over 50 Global

Инициативата „50 Over 50“ е създадена, за да открои и отбележи постиженията на жени, които са развили изключителна кариера, стартирали са нови инициативи или са успели да достигнат едни от най-високите позиции, често след дългогодишен професионален път. Всяка от включените в списъка има своя уникална история, която разкрива преодоляването на трудностите по пътя към забележивия успех.

Бележити имена в списъка за 2026

Списъкът включва разнообразни лидери с широк спектър от професионални направления.

Някои от тях са:

Penélope Cruz - Първата (и засега единствена) актриса, родена в Испания, спечелила „Оскар“ за актьорско изпълнение, Пенелопе Крус е сред най-устойчивите и дългогодишни таланти на Холивуд. Тя прави телевизионния си дебют едва на 16 години, а първата си филмова роля получава година по-късно.

Снимка: Getty Images

Shaikha Khaled Al Bahar – Заместник-главен изпълнителен директор на National Bank of Kuwait. С дългогодишен опит в банковия сектор, тя ръководи глобални финансови операции и програми за развитие на женското лидерство.

Gisèle Pelicot – Адвокат и защитник на правата на жертвите във Франция. Нейната активна роля в промяната на законодателството за сексуално насилие привлече международно внимание.

Снимка: Getty Images

Raffaella Petrini – Ръководител на Папската комисия и администрация на Ватикана, първата жена в тази висока управленска позиция.

Снимка: Reuters/Getty / X

Anne-Sophie Pic – Френски готвач с множество Мишлен звезди, която продължава да развива кулинарното изкуство на световно ниво.

Rafaela Pimenta – Спортист, известна с влиянието си в международния футбол и водещи трансферни сделки.

Anne Rigail – Главен изпълнителен директор на Air France, първата жена на този пост в историята на авиокомпанията.

Снимка: Getty Images

Marie Sharp – Предприемач от Белиз, чиято компания за храни и подправки е международно призната.

Вижте повече тук:

Значение на класацията

Списъкът „50 Over 50 Global: 2026“ изпраща силно послание за ценността на опита, мъдростта и устойчивото лидерство в глобален мащаб. Много от включените в него жени са постигнали пионерски успехи или са първите жени в своите сектори, което затвърждава идеята, че възрастта може да бъде предимство в съвременния динамичен свят.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER