Списание Forbes публикува ежегодния си глобален списък 50 Over 50 Global: 2026, в който са включени 50 жени над 50 години – символ на значително влияние в своята област и пример за лидерство, амбиция, талант и принос за социална промяна.
Тази класация обхваща жени от 36 държави и територии, активни в различни сектори като бизнес, наука, изкуство и политика – като подчертава, че възрастта не е пречка за постигане на значими успехи.
Какво представлява 50 Over 50 Global
Инициативата „50 Over 50“ е създадена, за да открои и отбележи постиженията на жени, които са развили изключителна кариера, стартирали са нови инициативи или са успели да достигнат едни от най-високите позиции, често след дългогодишен професионален път. Всяка от включените в списъка има своя уникална история, която разкрива преодоляването на трудностите по пътя към забележивия успех.
Бележити имена в списъка за 2026
Списъкът включва разнообразни лидери с широк спектър от професионални направления.
Някои от тях са:
Gisèle Pelicot – Адвокат и защитник на правата на жертвите във Франция. Нейната активна роля в промяната на законодателството за сексуално насилие привлече международно внимание.
Raffaella Petrini – Ръководител на Папската комисия и администрация на Ватикана, първата жена в тази висока управленска позиция.
Anne-Sophie Pic – Френски готвач с множество Мишлен звезди, която продължава да развива кулинарното изкуство на световно ниво.
Rafaela Pimenta – Спортист, известна с влиянието си в международния футбол и водещи трансферни сделки.
Anne Rigail – Главен изпълнителен директор на Air France, първата жена на този пост в историята на авиокомпанията.
Marie Sharp – Предприемач от Белиз, чиято компания за храни и подправки е международно призната.
Значение на класацията
Списъкът „50 Over 50 Global: 2026“ изпраща силно послание за ценността на опита, мъдростта и устойчивото лидерство в глобален мащаб. Много от включените в него жени са постигнали пионерски успехи или са първите жени в своите сектори, което затвърждава идеята, че възрастта може да бъде предимство в съвременния динамичен свят.
