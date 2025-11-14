Йозгю Намал е една от най-успешните турски актриси – с множество участия и водещи роли зад гърба си. Личният ѝ живот обаче е изпълнен с редица перипетии.

В последните няколко години актрисата, позната на българската публика от сериала „Милост", е поставила кариерата на заден план. Причина за това е смъртта на съпруга ѝ Ахмет Сердар Орал, който е покосен от инфаркт през 2020 г.

Двамата сключват брак през ноември, 2013 г. и малко след това посрещат сина си Нефес. По-късно семейството се сдобива и с дъщеря, която кръщават Су.

След смъртта на съпруга си, Йозгю се грижи сама за двете си деца.

И неволите сякаш не свършват за 46-годишната звезда. Турските медии съобщават, че преди броени дни тя е претърпяла неочакван инцидент. Докато е пътувала към работен ангажимент, колата на актрисата се е сблъскала с пожарна кола.

Явно ударът е бил доста силен – на автомобила са нанесени сериозни щети, дотолкова, че остава неизползваем.

По-важното обаче е, че Намал и децата ѝ, които са се возили с нея, са се разминали без сериозни наранявания. Откарани са в болница с линейка, но са изписани веднага след обстоен преглед.

При излизането от болницата актрисата заяви пред журналистите, че е в добро здраве: „За щастие, всички – и аз, и децата ми, сме добре.“ С тези думи тя успокои феновете.

И все пак добавя, че много се е изплашила. И дори, че е „останала без дъх“ за около 10–15 минути заради силен натиска върху ребрата. „Ако коланите ни не бяха закопчани или ако карах по-бързо, вероятно катастрофата щеше да е много по-сериозна. Просто не ми се мисли какво можеше да стане", казва още Йозгю Намал, цитирана от Saraymedya.

Още за това колко важно е да използваме предпазен колан, докато сме в автомобила - гледайте видеото:



